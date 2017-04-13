США
13.0413 апреля14:38МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист: политический "навар" США от удара по Сирии сведен на нет

13:2213.04.2017
(обновлено: 13:25 13.04.2017)
01580
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Переговоры в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона послали миру сигнал о том, что Вашингтон не отказывается от курса на улучшение отношений с РФ, хотя разногласия остаются. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил американист Владимир Васильев.

В среду в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран они были приняты президентом Владимиром Путиным. 

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тиллерсон в Москве: кто, кем и почему недоволен. И что делать

По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения и важнейшие международные проблемы.

После переговоров Тиллерсон признал, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном находится на "низкой точке". Такую ситуацию между двумя крупными ядерными державами он назвал неправильной. В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что оздоровить ситуацию может только "прагматичный подход к анализу проблем". По словам Лаврова, Россия открыта не только к диалогу с США, но и "к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран". 

Стороны договорились "выделить" спецпредставителей от каждого ведомства – МИД России и госдепартамента США, которые займутся анализом "раздражителей" в отношениях между странами.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мнение о визите Тиллерсона в Москву: Украина интересует США меньше всего

По мнению доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, дипломатическая составляющая встречи была соблюдена в полной мере. 

"Дипломатический "декор" соблюден в полной мере. Миру послан сигнал, что некий курс на улучшение российско-американских отношений, как он был заявлен в предвыборной кампании Трампа, сохраняется, что американская сторона от них не отказывается", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik. 

Что касается практической части встречи, то разногласия остаются, продолжил эксперт. Встреча не смогла урегулировать противоречия по Сирии.

Вместе с тем, считает Владимир Васильев, пропагандистская шумиха США, связанная с ударами по сирийским авиабазам, "споткнулась" о заявления пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, который оказался в неловком положении после неудачного сравнения сирийского президента Башара Асада с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
© AP Photo/ Evan Vucci
Оговорка по Трампу, или Как Шона Спайсера Гитлер попутал

"Когда Спайсер сравнил газовые атаки в Идлибе с нацистской Германией, то считаю, что тот резонанс, который вызвали слова Спайсера, свели на нет все пропагандистские усилия Вашингтона в сирийском вопросе, по крайней мере, внутри США. Весь политический "навар", который администрация хотела получить от своего удара по Сирии, от демонизации России, был сведен на нет этим неосторожным заявлением. Американцы вновь "наступили на грабли". Может быть, сейчас они поняли, что дальше так безответственно раскручивать эту карту уже невозможно – идеологически давить на Асада, демонизировать его, вместо спокойного разбирательства. Может, это явилось отрезвляющим моментом для американской администрации", – заключил Владимир Васильев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена