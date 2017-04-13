Американист: политический "навар" США от удара по Сирии сведен на нет

Переговоры в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона послали миру сигнал о том, что Вашингтон не отказывается от курса на улучшение отношений с РФ, хотя разногласия остаются. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил американист Владимир Васильев.

В среду в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран они были приняты президентом Владимиром Путиным.

По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения и важнейшие международные проблемы.

После переговоров Тиллерсон признал, что уровень доверия между Москвой и Вашингтоном находится на "низкой точке". Такую ситуацию между двумя крупными ядерными державами он назвал неправильной. В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что оздоровить ситуацию может только "прагматичный подход к анализу проблем". По словам Лаврова, Россия открыта не только к диалогу с США, но и "к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран".

Стороны договорились "выделить" спецпредставителей от каждого ведомства – МИД России и госдепартамента США, которые займутся анализом "раздражителей" в отношениях между странами.

По мнению доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, дипломатическая составляющая встречи была соблюдена в полной мере.

"Дипломатический "декор" соблюден в полной мере. Миру послан сигнал, что некий курс на улучшение российско-американских отношений, как он был заявлен в предвыборной кампании Трампа, сохраняется, что американская сторона от них не отказывается", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Что касается практической части встречи, то разногласия остаются, продолжил эксперт. Встреча не смогла урегулировать противоречия по Сирии.

Вместе с тем, считает Владимир Васильев, пропагандистская шумиха США, связанная с ударами по сирийским авиабазам, "споткнулась" о заявления пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, который оказался в неловком положении после неудачного сравнения сирийского президента Башара Асада с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

"Когда Спайсер сравнил газовые атаки в Идлибе с нацистской Германией, то считаю, что тот резонанс, который вызвали слова Спайсера, свели на нет все пропагандистские усилия Вашингтона в сирийском вопросе, по крайней мере, внутри США. Весь политический "навар", который администрация хотела получить от своего удара по Сирии, от демонизации России, был сведен на нет этим неосторожным заявлением. Американцы вновь "наступили на грабли". Может быть, сейчас они поняли, что дальше так безответственно раскручивать эту карту уже невозможно – идеологически давить на Асада, демонизировать его, вместо спокойного разбирательства. Может, это явилось отрезвляющим моментом для американской администрации", – заключил Владимир Васильев.

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