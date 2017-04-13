Эксперт о заседании СБ ООН по Сирии: у Запада есть причины "отводить глаза"

Западный проект резолюции по Сирии был заблокирован Россией "совершенно логично". Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков.

Проект резолюции СБ ООН по Сирии обвинял власти этой страны в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому был заблокировал Россией, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

В среду РФ применила право вето при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции, внесенному США, Великобританией, Францией.

"Такой результат был предопределен, потому что мы последовательно выражали категорическое несогласие с ошибочной концепцией документа", – заявил Сафронков на заседании СБ ООН.

Заместитель постпреда РФ при ООН в ходе заседания также предъявил претензии представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, который ранее заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии – ред.) и применение химоружия", а также что Москва "потеряла доверие".

По словам Сафронкова, Райкрофт пытался этим выступлением затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, не дать развиваться политическому процессу и привнести в работу СБ ООН конфронтационность и враждебность.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" – обратился Сафронков к Райкрофту.

По словам заместителя директора, координатора ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, внесенный западными странами проект резолюции СБ ООН фактически развязывал им руки для проведения вооруженной интервенции в Сирии. Поэтому, считает Егорченков, дискуссия была такой сложной.

"Я думаю, что обсуждение этого проекта резолюции было очень тяжелым и очень сложным. Россия с самого начала говорила о том, что подобный вариант проекта резолюции по Сирии не будет поддержан. Прежде всего потому, что вся логика резолюции выстроена на полном нарушении одного из главных принципов права: презумпции невиновности. Вся ответственность (за химическую атаку в Идлибе – ред.) возлагалась на сирийское правительство до проведения какого-либо серьезного расследования. И такая резолюция тем самым фактически развязывала западным странам руки в применении столь любимого им в последнее время принципа "гуманитарной интервенции"", – сказал Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, западные страны уже давно ведут дело к открытому вмешательству в сирийский конфликт с целью свержения действующего руководства страны.

"Мы наблюдаем это в пока еще сравнительно "мягкой форме" – и именно поэтому наши партнеры "отводят глаза". Они действительно вмешиваются, но пока вмешиваются под прикрытием каких-то организаций, под прикрытием (сирийской) оппозиции, которую они пестуют как минимум с 2011 года, а то и раньше… Поэтому совершенно логично был заблокирован этот проект резолюции", – считает Дмитрий Егорченков.

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