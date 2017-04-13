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Мнение о визите Тиллерсона в Москву: Украина интересует США меньше всего

09:2213.04.2017
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Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости
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На переговорах в Москве госсекретаря США стороны явно достигли большего результата, чем на это можно было рассчитывать. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешно, но важны их конкретные результаты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я вскоре поговорю с госсекретарем Тиллерсоном. Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", – сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"На основании того, что я слышал, дела шли хорошо, может, даже лучше, чем я ожидал", – уточнил президент США.

Трамп отметил, что сегодня отношения США и России находятся на, "может быть, самом низком в истории уровне", но выразил надежду, что они улучшатся. "Россия – сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", – сказал Трамп.

 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду встречался в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а затем главы внешнеполитических ведомств двух стран были приняты президентом РФ Владимиром Путиным.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что переговоры госсекретаря США в Москве явно достигли большего результата, чем на это можно было рассчитывать в нынешней ситуации.       

"На мой взгляд, это были крайне оптимистичные переговоры, потому что каждая из сторон, видимо, получила на этих переговорах то, что хотела. И переговоры явно достигли большего результата, чем на это можно было бы рассчитывать в нынешней политической ситуации. Нужно, конечно же, обратить внимание и на продолжительность переговоров. Пять часов – первая часть беседы (двух министров), затем – два часа беседа с президентом РФ. Это явно больше, чем "просто поговорить" для того, чтобы "сверить часы" и еще раз обсудить свои разногласия. Язык, как известно, дан дипломатам для того, чтобы скрывать свои мысли,  и я думаю, что высказанное на пресс-конференции (по итогам визита) – это только вершина айсберга", – сказал Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik. 

Он предположил, что в настоящий момент можно рассчитывать на совместную работу прежде всего по двум направлениям: ситуация на Корейском полуострове и проблемы Ближнего Востока. 

"Я думаю, что Украина сейчас интересует Соединенные Штаты меньше всего. А прежде всего, я думаю, очень большую часть переговорного процесса занял вопрос Северной Кореи – и это один из основных вопросов, которые должно сейчас решать мировое сообщество. И дальше – ситуация на Ближнем Востоке, не только в Сирии, но и весь клубок взаимодействий, которые там сейчас происходит", – полагает Дмитрий Солонников.

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