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Политолог: Ливия стала площадкой, где все меряются силами

19:5612.04.2017
(обновлено: 20:05 12.04.2017)
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Взрыв ракеты. Ливия. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Заместитель помощника президента США Себастьян Горка предлагал разделить Ливию на три части, сообщают СМИ. Политолог Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в самой Ливии на этот план не обратят внимания.

Заместитель помощника американского президента Себастьян Горка ранее продвигал план по разделению Ливии на три части в рамках урегулирования в этой стране, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил источник издания, идею разделения Ливии на время переходного периода Горка предложил в ходе встречи с высокопоставленным европейским дипломатом еще перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. План того, как страна может быть разделена на три части, Горка нарисовал на салфетке, пишет газета. В ответ на предложение американца европейский дипломат заявил, что это будет "наихудшим решением" для Ливии.

По данным издания, Горка борется за пост специального представителя президента по Ливии в Белом доме. Однако пока администрация президента США не приняла решение о создании такой должности.

Директор Центра  стратегической конъюнктуры, политолог Иван Коновалов в эфире радио Sputnik напомнил, что в Ливии в настоящее время царит двоевластие, и те силы, которые ведут борьбу между собой, вряд ли последуют "плану" Себастьяна Горки.

"Борьба в Ливии идет не между тремя ее историческими частями, а между востоком и западом страны. Есть правительство в Тобруке, которое сотрудничает с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, и есть Триполи, где находятся правительство национального согласия, которое представлено по большей части исламистами. Но между ними находится еще и другая реальная боевая сила – это отряды Мисураты, с ними-то Халифа Хафтар и борется. А Триполи больше смотрит на то, что происходит. Есть еще и группировка "Исламское государство"*, которое действует там активно. Так что линия разделения, линия борьбы не идет по трем историческим областям, поэтому проводить параллели о разделении страны по этому принципу довольно сложно. И сами ливийцы, и те силы, которые борются между собой, естественно, это принимать не будут. Де-юре государство существует, но де-факто его нет — это просто площадка, где все меряются силами. Думаю, что в Ливии вообще никто не обращает внимания на все эти предложения", —  сказал Иван Коновалов.

*Террористическая группировка запрещена в РФ

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