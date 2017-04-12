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Эксперт: против американских F-22 и F-35 есть российское "противоядие"

19:4012.04.2017
(обновлено: 19:43 12.04.2017)
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Многоцелевой истребитель ВВС США F-22 Raptor
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Американским "стелсам" стоит остерегаться российских ЗРК, пишет NI. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что разработка американских истребителей-невидимок существенно отстает от темпов создания российских средств ПВО.

Использование истребителей четвертого поколения в зоне действия российских комплексов ПВО уже давно стало "экономически нецелесообразным", однако и перспективные американские боевые машины не обладают гарантированной защитой от новейших ЗРК С-400 и С-500, считает обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар.

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr/ US Air Force
Авиаэксперт: количество недостатков F-35 возрастает

Самой большой угрозой для F-22 и F-35 станет полномасштабная эшелонированная система ПВО, заточенная на обнаружение малозаметных воздушных целей, полагает автор статьи. Подобный "железный купол", выстроенный в рамках концепции A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра), значительно осложнит действия американской авиации в зоне возможного конфликта.

В статье отмечается, что российские ЗРК уже давно обладают оборудованием для выслеживания "стелсов", однако отображение малозаметной цели на радаре не гарантирует ее успешного поражения средствами ПВО. Более совершенные системы наведения помогут решить эту проблему и, возможно, сведут на нет преимущества новейших боевых машин ВВС США.

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo/ Rick Bowmer
Военный эксперт: F-35 – хорошо разрекламированный "порченый продукт"

"Со временем технология "стелс" лишится своих преимуществ, но вряд ли она станет более дешевой. Москва определенно решит проблему уничтожения малозаметных целей, но борьба между оборонительными и наступательными вооружениями будет продолжаться", – резюмирует Маджумдар.

Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что разработка американских "стелсов" существенно отстает от темпов создания российских средств ПВО.

"Пока идет разработка "стелсов" F-22 и F-35 (а перед ними был еще F-117, который сбили в Югославии зенитной системой разработки еще пятидесятых годов), динамика развития зенитных комплексов идет более высокими темпами. Поэтому к тому моменту, когда самолет начинает производиться серийно, на него уже имеется явное "противоядие", которое позволяет сбивать его без проблем. Первоначально планировалось, что самолет "стелс" будет обладать свойствами сверхзвукового крейсерского полета. При этом конфигурация самолета будет "рассеивать" радиоволны радара, и эффективная площадь рассеивания будет настолько мала, что самолет можно будет принять за полет крупной птицы. Но с учетом того, что средства ПВО активно развиваются, вся эта концепция не оправдала себя. Кроме того, затраты на производство "стелсов" значительно превышают стоимость ракет, которые их сбивают", – сказал Виктор Прядка в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что истребитель F-35 уже назван в США "национальной катастрофой".

"Программа по его созданию "хромает", поскольку затягивается по срокам. Концепция применения боевых самолетов и сама программа уже несколько устарели. Теперь требуется что-то делать с программой. И возникает вопрос: а не начать ли новую программу с учетом современных средств ПВО и технологий", – отметил эксперт.

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