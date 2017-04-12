Эксперт о винтовке "Точность": это трансформация снайперского дела

Снайперская винтовка "Точность", которую примут на вооружение российской армии после 2020 года – результат многолетней работы и уникального опыта. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Михаил Дегтярев.

Новейшую снайперскую винтовку "Точность" примут на вооружение российской армии после 2020 года, сообщил журналистам гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

"Готовится оборудование с тем, чтобы к 2020 году этот комплекс был полностью отечественным, и тогда он сможет быть принят на вооружение министерства обороны", – сказал Семизоров. Он отметил, что предприятию предстоит заместить патроны и микроэлектронные компоненты винтовки. Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ добавил, что в 2017 году первую опытную партию поставят Федеральной службе охраны.

Винтовка "Точность" предназначена для использования с двумя разными патронами: для обычных пуль и бронебойных. Она разработана на базе гражданской винтовки Т-5000, в которую в общей сложности внесли более 210 конструкторских изменений.

Главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярев в эфире радио Sputnik отметил, что новая винтовка не уступает лучшим серийным снайперским винтовкам мира.

"Винтовка "Точность" является плодом многолетней работы, которая воплотилась и в гражданских образцах, например в Т-5000. На той платформе и том опыте, которые были приобретены предприятием при разработке, изготовлении, продаже и эксплуатации этих винтовок, а также на требованиях военных и специальных структур, и были сформулированы требования к "Точности"", – отметил Михаил Дегтярев.

По его словам, требования армии к происхождению материалов и деталей винтовки совершенно справедливы.

"Винтовка была принята на вооружение специальными структурами, в частности, снайперами ФСО, у которых не столь жесткий подход к происхождению материалов и деталей комплексов ввиду относительной немассовости этого предмета вооружения. У армейских структур требования ужесточены. В соответствии с этим винтовка сейчас дорабатывается в плане абсолютно полного импортозамещения. Чтобы все было российского производства, причем не только сами изделия, но и их компоненты. Это принципиальные и совершенно справедливые требования", – сказал Михаил Дегтярев.

По его мнению, наличие "Точности" в армейском арсенале станет "трансформацией снайперского дела".

"Мы принимаем винтовку, которая достойно представляет российское вооружение и российскую армию. Эта винтовка не вытеснит старые образцы и не образует новую нишу в абсолютном представлении. Но ее наличие в армейском арсенале вполне может послужить некой трансформацией снайперского дела", – заключил Михаил Дегтярев.

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