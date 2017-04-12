Мнение: Киев может запрещать что угодно – он живет в виртуальной реальности

На Украине предлагают запретить иностранцам въезд в Крым для участия в Международном экономическом форуме. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом нет ничего парадоксального.

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, обратилась в МИД страны с просьбой запретить иностранцам участвовать в Международном экономическом форуме в Ялте. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

Авторы документа призвали уведомить иностранных дипломатов о том, что "нарушение украинских законов относительно порядка въезда на территорию полуострова" недопустимо, а также напомнить о юридической ответственности за это. В обращении также отмечается, что участие в форуме может считаться признанием "последних изменений статуса" Крыма.

Киев неоднократно выражал протесты из-за визитов на полуостров иностранных политиков и бизнесменов, угрожая им санкциями и включением в списки невъездных. В частности, в середине марта в МИД Украины вызвали посла Сербии после поездки в Крым группы парламентариев из Белграда.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов считает, что некоторые на Украине живут в своей "виртуальной реальности".

"Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым живет в своей виртуальной реальности и может запрещать все что угодно. Крым сейчас находится в юрисдикции России, но с точки зрения украинского права они (в Киеве) считают его своим. Это обычная жизнь в виртуальной реальности, так что я не вижу в этом (в инициативе запретить иностранцам въезд в Крым) ничего парадоксального. Уже сейчас на практике мы видим, что те, кто посещал Крым, попадают на Украине во всякие там списки невъездных и т.д. Так что будут и дальше "прессовать" людей, которые посещали Крым", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Ялтинский международный экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. В 2016-м в мероприятии приняли участие свыше 1100 человек.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало более 95% жителей полуострова. Киев результаты референдума не признает.

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