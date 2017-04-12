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Политолог: в Киеве хотят перенести День космонавтики? Да пусть переносят

17:0612.04.2017
(обновлено: 17:11 12.04.2017)
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления. Саратовская область, 12 апреля 1961 года
© РИА Новости. Александр Сергеев
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В Киеве предложили перенести День космонавтики на другую дату. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается разорвать все связи между народами Украины и России, однако переносом праздников ему этого явно не добиться.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поднял вопрос о переносе празднования Дня космонавтики в стране с 12 апреля на другой день, сообщает "Украинская правда".

Он предложил правительству обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой издать указ о другой дате, которая будет касаться "новейшей украинской истории".

"Первый космонавт СССР – Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости – Леонид Каденюк", – заявил вице-премьер, подчеркнув, что создание собственных праздников – это "правильный и фундаментальный процесс".

По мнению Кириленко, страна должна переориентировать свое мировоззрение и уделять больше внимания тому, что сделано "украинцами для Украины".

Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995 поменял его на украинское. В 1997 году Канденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия".

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев пытается любыми способами разорвать связи между народами Украины и России. Однако с помощью переноса праздников ему это явно не удастся, уверен политолог.

"На Украине это все доходит до абсурда: давайте вообще все отменим, что связано с Россией. Но сам факт изменения праздничных дат не наносит какого-то ущерба людям. Когда хотят, пусть тогда и празднуют День космонавтики, не хотят – пусть вообще не празднуют. В конце концов, люди сами для себя определяют, когда для них праздник, а когда нет. Например, День защитника Отечества: его на Украине перенесли уже раза три, но большинство все равно празднует его 23 февраля. Пусть перенесут День космонавтики. Никому от этого ни холодно, ни жарко не станет. 12 апреля останется Днем космонавтики – это международный праздник. Если они хотят праздновать отдельно украинский День космонавтики – пусть попразднуют в другую дату. Ни на какие связи между народами это не повлияет", – сказал Ростислав Ищенко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Пётр Смирнов
А какое отношение современная Украина имеет к космосу? Вот в Зимбабве например нет дня космонавтики, а почему он есть на Украине?
17:20
12.04.2017
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