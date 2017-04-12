Мнение: теракт в Петербурге "подстегнул" вопрос о лишении гражданства РФ

Президент России Владимир Путин не исключил возможности лишения гражданства лиц, причастных к терроризму. Эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что миграционное законодательство должно быть ужесточено.

Президент России Владимир Путин не исключил возможности лишения гражданства лиц, причастных к терроризму. При этом глава государства напомнил, что по Конституции лишать гражданства нельзя.

"Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства", – заявил Путин в интервью телеканалу "Мир 24".

Президент добавил, что в ближайшее время этот вопрос будет обсужден с юристами, и будут приняты соответствующие решения.

Член экспертного совета Комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik напомнил, что Акбарджон Джалилов, который, по данным следствия, произвел самоподрыв в петербургском метрополитене, был уроженцем Киргизии, однако в 2011 году смог получить российское гражданство по облегченной процедуре.

"Думаю, что вопрос лишения гражданства лиц, причастных к терроризму связан с последствиями теракта в Петербурге. Видимо, этот случай подстегнул принятие подобного решения. Но здесь необходим индивидуальный подход – решение по каждому из людей должно приниматься отдельно. Сейчас главная проблема, когда гражданство предоставляется вслед за гражданством родителей. Здесь необходима тщательная проверка", – сказал Дмитрий Ефимов.

По его мнению, законодательство по предоставлению российского гражданства должно быть ужесточено.

"Мы же пускаем в страну практически всех. Тот поток, который идет из стран Средней Азии, это практически транзит через Кавказ, Турцию, а дальше вперед – в Сирию, обратно тем же способом они возвращаются. И часто это проходит без особого контроля. Кроме того, есть иммигрантские общины, а это – питательная среда для вербовки. На это необходимо обращать внимание", – считает Дмитрий Ефимов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!