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Филолог: латиница плохо подходит для казахского языка

15:5412.04.2017
(обновлено: 15:55 12.04.2017)
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Мужчина пишет левой рукой
© Fotolia/ Itakdalee
Президент Казахстана поручил правительству подготовить переход казахского алфавита на латинский алфавит. В эфире радио Sputnik филолог Владимир Елистратов высказал мнение, что это решение породит много трудностей.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца года подготовить переход казахского алфавита на латиницу. Об этом он сообщил в статье, опубликованной на портале правительства страны.

Как отмечает Назарбаев, уже к 2018 году должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики. Кроме того, со следующего года президент предложил начать подготовку специалистов на латинице и приступить к разработке учебников для средних школ. По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940 году носил политический характер. Теперь же, в соответствии с современными технологиями, средой и коммуникациями, стране вновь необходим латинский алфавит, считает он.

Окончательный переход на латинский алфавит в Казахстане запланирован на 2025 год. К этому времени на латинице должны выходить все деловые документы, периодические издания и книги. 

Профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Елистратов в эфире радио Sputnik отметил, что у перевода письменности на другую графическую основу обычно бывают не только положительные, но и отрицательные последствия.    

"Это решение породит много трудностей. Уже много стран делали это, но всегда есть нехорошие последствия: надо переучивать население, в том числе пожилых людей, надо практически все библиотечные фонды переводить", – напомнил Владимир Елистратов.

Эксперт предлагает обратиться к опыту государств, где раньше алфавит уже переводили на латиницу. Он считает, что зачастую это приводит к путанице, а положительный эффект от такого перехода не очевиден. 

"Например, когда идешь по Черногории и там что-то написано на кириллице, что-то – на латинице. То же самое – в Узбекистане. Создается впечатление какой-то "шизофрении". Традиция есть традиция. Например, монголы не переходят с кириллицы на латиницу. Им это не нужно", – отметил филолог.

Кроме того, по его мнению, есть языки, для передачи которых проще использовать именно кириллицу. И, в частности, это как раз языки тюркской группы, к которым относится казахский. Для отображения звуков в новом алфавите может понадобиться слишком много диакритических знаков – условных обозначений над, под или рядом с буквами.

"Можете посмотреть, как на латинице выглядит вьетнамский язык. Там диакритических знаков больше, чем самих букв", – привел эксперт пример не самого удачного, по его мнению, перевода языка на латинскую графическую основу.

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