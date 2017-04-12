Филолог: латиница плохо подходит для казахского языка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца года подготовить переход казахского алфавита на латиницу. Об этом он сообщил в статье, опубликованной на портале правительства страны.
Как отмечает Назарбаев, уже к 2018 году должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики. Кроме того, со следующего года президент предложил начать подготовку специалистов на латинице и приступить к разработке учебников для средних школ. По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940 году носил политический характер. Теперь же, в соответствии с современными технологиями, средой и коммуникациями, стране вновь необходим латинский алфавит, считает он.
Окончательный переход на латинский алфавит в Казахстане запланирован на 2025 год. К этому времени на латинице должны выходить все деловые документы, периодические издания и книги.
Профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Елистратов в эфире радио Sputnik отметил, что у перевода письменности на другую графическую основу обычно бывают не только положительные, но и отрицательные последствия.
"Это решение породит много трудностей. Уже много стран делали это, но всегда есть нехорошие последствия: надо переучивать население, в том числе пожилых людей, надо практически все библиотечные фонды переводить", – напомнил Владимир Елистратов.
Эксперт предлагает обратиться к опыту государств, где раньше алфавит уже переводили на латиницу. Он считает, что зачастую это приводит к путанице, а положительный эффект от такого перехода не очевиден.
"Например, когда идешь по Черногории и там что-то написано на кириллице, что-то – на латинице. То же самое – в Узбекистане. Создается впечатление какой-то "шизофрении". Традиция есть традиция. Например, монголы не переходят с кириллицы на латиницу. Им это не нужно", – отметил филолог.
Кроме того, по его мнению, есть языки, для передачи которых проще использовать именно кириллицу. И, в частности, это как раз языки тюркской группы, к которым относится казахский. Для отображения звуков в новом алфавите может понадобиться слишком много диакритических знаков – условных обозначений над, под или рядом с буквами.
"Можете посмотреть, как на латинице выглядит вьетнамский язык. Там диакритических знаков больше, чем самих букв", – привел эксперт пример не самого удачного, по его мнению, перевода языка на латинскую графическую основу.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.