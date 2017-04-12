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Политолог: недооценивать угрозу "цветной революции" в России нельзя

15:4212.04.2017
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Митинг профсоюзов в Красноярске
© РИА Новости. Антон Андреев
Российские власти не допустят "цветных революций" в стране, заявил президент Владимир Путин. Угроза применения этой политтехнологии на сегодня очень актуальна, считает политолог Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Российские власти не допустят "цветных революций" в стране. По словам президента Владимира Путина, Москва готова помочь и своим партнерам по ОДКБ.

Акция сторонников Алексея Навального на Манежной площади
© РИА Новости. Артем Житенев
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Президент подчеркнул, что в Москве знают о различных теориях, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьезной дестабилизации.

"Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", – сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Цветные революции" – собирательное название процессов смены власти в некоторых странах: "революция роз" в Грузии, "тюльпановая" в Киргизии, "оранжевая" на Украине, "жасминовая" в Тунисе и "лотосовая" в Египте. Как правило, они начинаются мирными митингами и выливаются в жесткие противостояния с властью, которые приводят к падению режимов.

Блогер Алексей Навальный принимает участие в несанкционированной акции протеста
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что угроза "цветной революции" в РФ сегодня актуальна. Политолог напомнил о событиях 26 марта, когда в ряде городов России прошли несанкционированные протестные акции.

""Цветные революции" – это политические технологии организации государственных переворотов, использующие управление массовым протестом. Эта технология становится инструментом для разного рода политических сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Тестирование подобного рода модернизированной технологии произошло во время протестных выступлений 26 марта. Это был именно тестовый запуск технологии "цветной революции", разработанный "под Россию" – он был тонко настроен на особенности российской внутриполитической жизни. После событий 26 марта стало понятно, что угроза "цветной революции" действительно является очень острой и очень актуальной для РФ, и недооценивать эту угрозу нельзя", – сказал Андрей Манойло.

В центре Москве проходит несанкционированная акция 26.03.2017
© РИА Новости. Андрей Финтисов
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По его словам, Россия предстоит борьба с новыми элементами технологии "цветных революций".

"Любой политической технологии можно противостоять, если удается разорвать ее технологическую цепочку, то есть необходимо нарушить последовательность действий в этой технологии – тогда она не достигает поставленного перед ней результата. Важно понимать, что технология, которая была протестирована 26 марта, имела в себе довольно большое количество новых элементов. С этими нововведениями, инновациями, которые появились в технологической цепочке "цветных революций", необходимо найти способ борьбы, и именно на это должно быть заточены усилия власти", – считает Андрей Манойло.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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