Эксперт о провале в Литве учений по "зеленым человечкам": истерии не вышло

В Литве провалились учения по борьбе с "зелеными человечками". Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский, никто не собирается нападать на Литву, поэтому инсинуации властей на эту тему лишены смысла.

Около 700 литовских правоохранителей стали участниками необъявленных заранее учений по борьбе с диверсантами, которые окончились провалом: ни один житель города даже не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.

По указу министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса маневры сопроводили легендой, в которой говорилось, что спецслужбы недружественных к Литве государств нелегально пересекли границу и пытаются занять пограничный пост и полицейский комиссариат города Шальчининкай.

"Было имитировано вторжение "зеленых человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда. Инспекторы оказались не подготовлены, ситуацию оценили неверно. И жилетки были неподходящие, вооружение и тактика инспекторов была не на высоте", – рассказал журналистам после учений Мисюнас.

По его словам, около 30 мнимых диверсантов заняли комиссариат, несколько полицейских диверсантам во время захвата удалось "убить". В центр экстренной помощи во время внезапных учений ни один житель города, столкнувшись с людьми в форме без опознавательных знаков, не позвонил.

Глава МВД пообещал, что подобные учения станут постоянными. Их результаты будут объявлять после обсуждения рапортов глав служб.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что все инсинуации руководства прибалтийских стран на тему "зеленых человечков" лишены смысла.

"Тут история может быть похожа на старую сказку про мальчика и волков. Мальчик кричал: "Волки, волки!". А потом, когда они пришли, никто не отреагировал. Но тогда они на самом деле пришли. А что касается Прибалтики, то я могу прямо сказать, что никаких военно-стратегических планов в отношении прибалтийских стран, конечно же, у России нет и быть не может. Все инсинуации прибалтийского руководства совершенно лишены смысла", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

По его мнению, литовские власти, проводя подобные учения, просто пытаются воспитать у жителей страны чувство нервозности.

"Население Литвы, как мы видим, вполне адекватно воспринимает, в том числе, текущую международную обстановку. Но проблема состоит в том, что литовское руководство на сегодняшний день, видимо, поставило перед собой цель – воспитать чувство нервозности у жителей Литвы. Первые учения провалились, но, возможно, так и ожидалось. Подобно собаке Павлова литовцев пытаются натаскать на людей в камуфляже без опознавательных знаков", – считает эксперт.

Он не исключил, что усилия руководства Литвы рано или поздно могут увенчаться успехом.

"Скорее всего, эти учения будут продолжаться. И, в конце концов, можно ожидать, что некие гражданские активисты действительно начнут звонить, увидев рыболова или грибника в камуфляже где-нибудь в лесу. Самая ведь большая проблема – в истерии. Истерию не удалось породить с помощью СМИ и других методов, теперь, видимо, будут действовать так", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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