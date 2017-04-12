Политолог: не будет Гройсмана, все спишут на Порошенко. А ему это надо?

14 апреля у кабмина Украины истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Политолог Константин Шуров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае складывается двоякая ситуация.

Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом отмечает годовщину своей работы – в пятницу, 14 апреля, у кабмина истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

На данный момент вероятность такого развития событий низка, так как коалиция в Верховной раде в целом довольна работой правительства, да и достаточного количества голосов под это решение нет. Кроме того, у президента Петра Порошенко сейчас нет "запасных игроков", способных занять кресло премьера.

Однако эксперты не исключают, что ряд политических сил попытаются сместить Гройсмана, чтобы спровоцировать очередной политический кризис на Украине и добиться досрочных парламентских выборов.

Накануне Владимир Гройсман провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. Глава кабмина в целом остался доволен работой своей команды, отметив, что правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано". В частности, Гройсман подчеркнул, что получилось остановить падение экономики, а также увеличить среднюю заработную плату в стране.

Политолог, аналитик Константин Шуров считает, что вокруг истечения срока "иммунитета" украинского правительства и возможной отставки Владимира Гройсмана складывается двоякая ситуация.

"По большому счету это (отставка Гройсмана) ситуацию не изменит. В стратегическом плане убрать Гройсмана для украинского истеблишмента, для тех, кто сегодня рулит политикой – это будет означать большой проигрыш. Потому что Гройсман – это та личность, на которую можно списать все недостатки и недочеты. И дальше начинается самое любопытное: если сегодня уберут Гройсмана, на кого списывать все недостатки? Все будут списывать на президента. А ему это надо? А с другой стороны, если те, у кого нет "золотой карты" в Верховной раде – (лидер "Радикальной партии" Олег) Ляшко и прочие, хотят досрочных выборов, то Гройсмана надо убрать. Ну, хорошо, допустим, Гройсман ушел, а что дальше?", – сказал Константин Шуров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в непростом положении оказался президент Украины.

"По большому счету, тот же Порошенко сегодня является заложником политической ситуации, которая складывается на Украине. Возможно, он хотел бы что-то изменить в лучшую сторону. Но взятые им еще три года назад обязательства не позволяют ему выйти из той политической колеи, в которую он сам зашел, не понимая, во что это выльется в конце", – считает политолог.

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