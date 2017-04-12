Политолог о переговорах Тиллерсона в Москве: в США ждут жестких заявлений

В Москве проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik не исключил, что Тиллерсон сделает резкие заявления, но они необязательно будут иметь отношение к реальному содержанию встречи.

У Москвы немало вопросов по недавним заявлениям США по двусторонним вопросам и международным проблемам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

"У нас возникло немало вопросов, учитывая весьма неоднозначные противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних отношений", – сказал российский министр.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на то, что его встреча с Сергеем Лавровым будет способствовать открытому диалогу РФ и Соединенных Штатов.

Ранее в МИД России заявили о том, что попытки разговаривать с Москвой языком ультиматумов бесполезны и контрпродуктивны.

Директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik не исключил, что со стороны американского госсекретаря прозвучат резкие заявления.

"Можно ожидать достаточно резких заявлений со стороны Тиллерсона. Но не надо думать, что эти заявления будут иметь какое-то серьезное отношение к реальному содержанию переговоров с Лавровым. Просто, учитывая политическую ситуацию в США и необходимость новой команде (президента США Дональда) Трампа для решения своих внутренних задач показывать максимально жесткую линию в отношении России, жесткие заявления могут прозвучать. Задача – показать, что предыдущие связи Тиллерсона с Россией никак не сказываются на его дипломатической работе. Но самый главный "маркер" – в том, что в отличие, например, от (главы МИД Великобритании) Бориса Джонсона, Рекс Тиллерсон в Москву прилетел", – сказал Григорий Добромелов.

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