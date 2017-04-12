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Олейник о претензиях Ахметова по "Крымэнерго": отвечать здесь должна не РФ

11:1212.04.2017
(обновлено: 11:14 12.04.2017)
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Трансформаторная электроподстанция Крымэнерго. Архивное фото
© Фото: пресс-служба ДТЭК
Украинский олигарх Ринат Ахметов хочет отсудить у России активы ПАО "ДТЭК Крымэнерго", сообщают СМИ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае складывается достаточно интересная ситуация.

ПАО "ДТЭК Крымэнерго", входящее в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент", акционером которой является украинский олигарх Ринат Ахметов, начало процедуру разрешения инвестиционного спора с Россией в рамках Соглашения между кабмином Украины и правительством РФ о взаимной защите инвестиций, сообщает Укринформ.

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© РИА Новости. Стрингер
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"С момента незаконного захвата "ДТЭК Крымэнерго" мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес Российской Федерации официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", – заявил исполняющий обязанности гендиректора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Для защиты своих интересов "ДТЭК Крымэнерго" привлекло международную юридическую компанию Covington and Burling LLP. Если спор не будет разрешен путем переговоров, компания намерена передать его на рассмотрение в международный арбитраж. Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить более 500 млн долларов.

ПАО "ДТЭК Крымэнерго" ранее являлось крупнейшим поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивало более 80% поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова.

Ринат Ахметов. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Александрова
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Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что ответчиком по этому делу должна выступать отнюдь не Россия.

"Я бы порекомендовал сделать ответчиком Порошенко, а не Россию. Возникла интересная ситуация. С одной стороны, право собственности прописано в любой конституции и признается мировым сообществом. Но право на жизнь – это выше, чем право на собственность. И если существует компания, которая обеспечивает электроэнергией Крым, то она, безусловно, должна делать это добросовестно и без всяких препятствий. Но мы же видели, как искусственно прекращали подачу электроэнергии. Что было делать Крыму? Конечно, встать на защиту более высоких ценностей, чем право собственности", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

По его словам, за последние несколько лет Ринат Ахметов потерпел значительные финансовые убытки. Чего не скажешь об украинском президенте Петре Порошенко.

"Единственный человек, который приобрел – это Порошенко. Он поставил себе задачу – стать самым богатым человеком. Но Порошенко нигде не будет отдыхать спокойно. Дело в том, что к нему уже есть претензии не только у украинского общества, но и у олигархов, да и мировое сообщество таких преступников не будет спасать. Ведь он, по сути, является военным преступником – он применил вооруженные силы и развязал гражданскую войну. За это придется отвечать, сроков давности здесь нет", – считает Владимир Олейник.

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