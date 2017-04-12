Спортивный эксперт о взрыве в Дортмунде: такой дикий случай там впервые

Трудно представить себе, что взрыв в Дортмунде является частью внутригерманских "футбольных страстей". Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал спортивный обозреватель Сергей Микулик.

Первый четвертьфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" перенесен из-за взрывов, прогремевших возле клубного автобуса немецкой команды.

Матч должен был пройти во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 мск. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрывах около автобуса "Боруссии", в результате которых пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра. Он был доставлен в больницу с порезами руки осколками стекла. Жизни игрока ничто не угрожает.

Позже СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что сработали три взрывных устройства, заложенные на обочине дороги. Полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества".

Матч "Боруссии" и "Монако" был перенесен на среду и начнется в 19:45 мск.

В то же время в полиции пока воздерживаются от того, чтобы однозначно квалифицировать произошедшее как теракт, передает агентство Reuters со ссылкой на главу полиции Дортмунда Грегора Ланге.

"Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", – сказал Ланге.

По словам обозревателя "Советского спорта" Сергея Микулика, подобный случай в истории футбольных турниров на территории Германии произошел впервые.

"На моей памяти были разные случаи, и достаточно печальные, когда (фанаты) закидывали камнями автобусы со своей командой, или с чужой, когда та увозила со стадиона очки. Бывало, что разбивали машины футболистов на парковках. Но до такого дикого случая дошло впервые", – сказал Сергей Микулик в эфире радио Sputnik.

По его словам, ему трудно представить себе, что этот инцидент является частью внутригерманских "футбольных страстей".

"Тем более, что матч Лиги чемпионов – он выходит совершенно за рамки внутреннего первенства, если говорить о возможных недоброжелателях "Боруссии" внутри ФРГ", – сказал Сергей Микулик.

Он также отметил, что в данном случае был избран такой способ атаки на футболистов, к которому службы безопасности были не готовы.

"Это действительно беспрецедентный случай, тем более в такой стране как Германия, которая много лет небезосновательно гордится своими достижениями в обеспечении безопасности. Крупнейшие турниры там проходили всегда "без сучка и задоринки". И такой страшный инцидент произошел там впервые. Это значит, что, может быть, террористы, или какие-то "взрыватели-любители" ищут новые ходы и оказываются сильнее профессионалов (в обеспечении безопасности)", – предположил Сергей Микулик.

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