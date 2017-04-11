Политолог: в США вручили "Пулитцера" "за Путина"? Толи еще будет

Газета New York Times удостоена Пулитцеровской премии за материалы о "российском вмешательстве" в американские выборы. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская пресса на этом не остановится.

Газета New York Times была удостоена самой престижной в США награды за достижения в журналистике и литературе – Пулитцеровской премии – за освещение "российского вмешательства" в выборы США. По словам организаторов, коллектив New York Times получил премию за материалы, задавшие тон освещению усилий Москвы.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Сообщения СМИ о том, что представители штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле называли голословными.

Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская пресса на этом не остановится.

"Толи еще будет, "за Путина", оказывается, дают Пулитцеровскую премию! На этом, думаю, не остановятся, и скоро появится сериал "Мистер Путин и тайная комната", а Гарри Поттера пересыплют нафталином и отправят на вечное хранение. Так что это достижение газеты – это только начало", – сказал Андрей Манойло.

Пулитцеровскую премию дают за достижения в области журналистики, продолжил он, а газете New York Times ее вручили за представления некоего образа президента и его трансформацию.

"Тот образ Путина, который рисовали американские газеты, за последний год несколько раз менялся: от "злого гения", который обладает едва ли ни абсолютным могуществом – до образа человека, "который вынашивает планы уничтожения всего мира", и снова к "злому гению". Стабильности в этом образе не было, он был все время в динамике. А основанием для постоянной трансформации образа, действительно, является то влияние, которое наш президент оказывает на мировые процессы. Потому что решение Москвы влияет на эти процессы, к нему прислушиваются", – отметил политолог.

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