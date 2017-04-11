Эксперт: химатака в Идлибе – это современный "Казус белли"

Химатака в Идлибе стала формальным поводом для обострения отношений США с Россией и с сирийским руководством. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал независимый эксперт Игорь Николайчук.

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке.

"Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ* на международной сцене, ни больше, ни меньше", – сказал Путин.

По словам президента, РФ собирается официально обратиться в структуры ООН в Гааге для расследования применения химоружия в Идлибе.

По мнению независимого эксперта Игоря Николайчука, химатака в Идлибе стала формальным поводом для обострения отношений США с Россией и с сирийским руководством.

"Очень важно, что заявление президента было сделано на встрече с итальянскими политиками, которые вполне адекватны по сирийской проблеме. Поэтому может быть, что до подачи обращения в Гаагский суд дело не дойдет. Признают свою вину, скажут, в конце концов, что это была фейковая новость. Потому что так химатака в данной ситуации – это типичный Казус белли – повод, чтобы взорвать российско-американские отношения, процесс урегулирования по Сирии. Казус белли никогда не расследовались судами, а лишь впоследствии признавались. Так было и при так называемом нападении Польши на немецкую радиостанцию в Гливице, после чего началась Вторая мировая война и так далее. В данном случае эта провокация с химоружием – это подстроенное под современное восприятие обывателем понятие угроз, после которых надо начинать войну. Вот и все", – сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в случившемся Дамаск, не продемонстрировав при этом никаких доказательств и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование. В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат, утверждая, что с него была проведена химическая атака. Погибли семь человек: пять военных и двое гражданских из деревни, расположенной недалеко от базы.

*"Исламское государство", террористическая группировка запрещена в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.