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Эксперт об ультиматуме Тиллерсона России: скакун резко начинает свой бег

17:1111.04.2017
(обновлено: 17:12 11.04.2017)
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с рабочим визитом в РФ, в аэропорту Внуково-2. 11 апреля 2017
© РИА Новости. Максим Блинов
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и сирийским президентом Башаром Асадом. Заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поднимается по трапу самолета
© AFP 2017/ Carlos Barria/Pool
Мнение: Тиллерсону в Москве не стоит ждать легких переговоров

Россия должна сделать выбор: или хорошие отношения с Соединенными Штатами и их союзниками, или оказание поддержки Ирану, "Хезболле" и президенту Сирии Башару Асаду. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль. Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, которая, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", – приводит Associated Press слова американского политика.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее выражали надежду на продуктивные переговоры с новым американским госсекретарем. В связи с этим необходимо понять, осознают ли Соединенные Штаты необходимость стабилизации и нормализации ситуации, подчеркнули российские дипломаты. 

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© REUTERS/ Joe Skipper
Политолог: к визиту Тиллерсона США попытались лишить Россию ее "козыря"

По мнению профессора Дипломатической академии МИД РФ Льва Клепацкого, первые заявления Рекса Тиллерсона не внушают оптимизма.

"Я не вижу, что США осознают что-то новенькое. Новенькое – лишь в том, что скакун резко начинает свой бег. Причем, бег не с лучших позиций. Видимо, речь идет о том, чтобы решать международные проблемы только с тех позиций, которые отвечают интересам США, а также "семерки". Пока же первые шаги Тиллерсона ничего хорошего для нас и для мира не приносят", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, ультимативное заявление американского госсекретаря по Сирии – психологическая атака.

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Эдуард Песов
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Сергей Лавров ответил Рексу Тиллерсону на шутку про танго

"Это вброс с целью психологической атаки на партнера. Но на (главу МИД РФ Сергея) Лаврова это мало действует. Тиллерсон уже сделал не очень элегантный выпад в адрес Лаврова – мол, с ним нельзя танцевать, на что сразу получил ответ, причем намного элегантнее. Разная школа, естественно, сказывается. Но, так или иначе, конечно, настрой российской стороны – на конструктивное взаимодействие", – подчеркнул Лев Клепацкий.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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