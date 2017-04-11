Эксперт об ультиматуме Тиллерсона России: скакун резко начинает свой бег

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и сирийским президентом Башаром Асадом. Заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий.

Россия должна сделать выбор: или хорошие отношения с Соединенными Штатами и их союзниками, или оказание поддержки Ирану, "Хезболле" и президенту Сирии Башару Асаду. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль. Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, которая, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", – приводит Associated Press слова американского политика.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве ранее выражали надежду на продуктивные переговоры с новым американским госсекретарем. В связи с этим необходимо понять, осознают ли Соединенные Штаты необходимость стабилизации и нормализации ситуации, подчеркнули российские дипломаты.

По мнению профессора Дипломатической академии МИД РФ Льва Клепацкого, первые заявления Рекса Тиллерсона не внушают оптимизма.

"Я не вижу, что США осознают что-то новенькое. Новенькое – лишь в том, что скакун резко начинает свой бег. Причем, бег не с лучших позиций. Видимо, речь идет о том, чтобы решать международные проблемы только с тех позиций, которые отвечают интересам США, а также "семерки". Пока же первые шаги Тиллерсона ничего хорошего для нас и для мира не приносят", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, ультимативное заявление американского госсекретаря по Сирии – психологическая атака.

"Это вброс с целью психологической атаки на партнера. Но на (главу МИД РФ Сергея) Лаврова это мало действует. Тиллерсон уже сделал не очень элегантный выпад в адрес Лаврова – мол, с ним нельзя танцевать, на что сразу получил ответ, причем намного элегантнее. Разная школа, естественно, сказывается. Но, так или иначе, конечно, настрой российской стороны – на конструктивное взаимодействие", – подчеркнул Лев Клепацкий.

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