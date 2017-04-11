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Политолог о планах по "десантной операции" в Крыму: ВСУ недоговаривают

16:5711.04.2017
(обновлено: 16:59 11.04.2017)
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Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
© Flickr/ Ministry of Defense of Ukraine
В Генштабе Украины рассказали о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году. По мнению политолога Александра Дудчака, сейчас многие на Украине хотели бы переписать историю. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Киевские власти рассматривали возможность проведения десантной операции в Крыму с целью срыва референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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По словам генерала, 1 марта 2014 года он вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил "вариант реагирования на ситуацию в Крыму".

"Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры", – заявил Муженко.

Он добавил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. Ей на подмогу планировалось отправить морских пехотинцев. По словам главы Генштаба, украинские десантники уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал инициативу.

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По мнению политолога Александра Дудчака, многие на Украине хотели бы переписать историю.

"Сейчас все пытаются доказать, что были "белыми и пушистыми". Кто-то говорит, мол, мы хотели Крым спасти, а кто-то пытается оценить, насколько было правильно принято решение. Но все доказывают, что каждый из них принимал единственно правильное решение. Это попытка переделить влияние на умы населения, повысив свой рейтинг, заработать очки", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его словам, при этом авторы почему-то забывают причину, по которой произошли события в Крыму. 

"А произошли они вследствие переворота в Киеве и того, что люди в Крыму переживали за свою жизнь. Кроме того, у киевской власти почему-то не укладывается в голове, что у людей есть принципы. Мол, подумаешь – память о прошлом, уважение к предкам. Они не могут понять, что бандеровская идеология не для всех приемлема. Это и стало началом цепочки событий, которые привели к тому, о чем говорит Муженко. Они уже не скрывают своих прежних планов, они совершенно потеряли координацию в пространстве и во времени, если говорят, что планировали захватить президента, высадить десант в Крыму, что им было плевать на мнение населения. А главное, что никто и не пытался мирным путем решить проблему. Но они недоговаривают. Например, не говорят, что на Крым уже смотрели американцы, и уже было известно, где будет базироваться штаб американского флота в Крыму. Речь уже шла даже не о присутствии иностранной базы на территории Украины в тот момент, а о том, чтобы убрать российскую базу и поставить американскую", – отметил политолог.

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