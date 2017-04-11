Политолог о санкциях: G7 ждет итогов визита Тиллерсона в Москву

Главы МИД G7 на встрече в Лукке не приняли решение о санкциях против России. Политолог Леонид Гусев в эфире радио Sputnik обратил внимание, что встреча проходила накануне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лукке не было принято решение о санкциях в отношении России и Сирии, передает агентство Рейтер.

В свою очередь, агентство Блумберг сообщает, что вопрос о расширении ограничений в отношении Москвы вообще не обсуждали.

Эйро отметил, что все страны G7 согласны в том, что президент Сирии Башар Асад не может быть частью будущего страны. Глава МИД Франции также подчеркнул, что первым шагом к урегулированию в Сирии должно быть прекращение огня, которое контролировалось бы международным сообществом.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России. Как пишет Sun, британский министр хочет, чтобы после химатаки в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые меры в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, отмечает газета.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев считает, что европейские лидеры решили дождаться результатов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в РФ, который состоится 11-12 апреля.

"Окончательно не были согласованы позиции. Кроме того, сегодня вечером на переговоры в Москву приезжает госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вполне возможно, что дальнейшие действия по поводу санкций будут зависеть от того, как пройдут и пойдут переговоры между Тиллерсоном и нашими российскими представителями. Я думаю, именно с этим связана ситуация с санкциями", – сказал Леонид Гусев в эфире радио Sputnik.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в случившемся Дамаск, не продемонстрировав при этом никаких доказательств и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование. В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат, утверждая, что с него была проведена химическая атака. Погибли семь человек: пять военных и двое гражданских из деревни, расположенной недалеко от базы.

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