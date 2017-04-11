Мнение: Тиллерсону в Москве не стоит ждать легких переговоров

Рассчитывать, что бомбежка Сирии усилила позиции Вашингтона на переговорах с Москвой, было бы ошибкой для госсекретаря США. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Михаил Смолин.

Российская сторона настроена не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество с США, но готова к любому развитию событий, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"В целом, рассчитываем, что Госсекретарь привезет соображения по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес. Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона", – заявили в МИД России.

Рекс Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Перед своим визитом он заявил, что Россия должна сделать выбор: или хорошие отношения с США и их союзниками, или оказание поддержки Ирану, "Хезболле" и президенту Сирии Башару Асаду.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть в нем важную роль. Или Россия может продолжать поддерживать эту группу, что, как мы полагаем, не отвечает ее интересам в долгосрочной перспективе", – приводит Associated Press слова американского политика.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин считает, что госсекретарь США едет в Москву, будучи убежденным, что у него – сильная позиция на предстоящих переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако, по мнению политолога, Рексу Тиллерсону не следовало бы рассчитывать на легкие переговоры.

"Я думаю, что Тиллерсон собирался в Москву, думая, что после бомбежки Сирии он усилит свою позицию. Но мы дали ему понять, что такая позиция вообще не предполагает переговоров. Когда люди действуют в силовой манере, не договариваясь ни с кем о своих действиях, ждать, что на Россию можно просто давить – мне кажется, что это нецелесообразно. Тиллерсон едет в Москву со встречи министров G7 (в итальянском городе Лукка – ред.) и наверняка везет с собой более или менее консолидированную позицию западного сообщества, в том числе и по Сирии. Но я думаю, что ждать ему легких переговоров с Лавровым не стоит", – сказал Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

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