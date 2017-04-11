Политолог: такое впечатление, что США не готовы к сложным проблемам

Большинство европейцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", считают, что президентство Дональда Трампа угрожает глобальной безопасности. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил некую непредсказуемость действий администрации США.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, жители ведущих европейских стран и Бразилии считают, что избрание президентом США Дональда Трампа негативно скажется на глобальной безопасности.

Наибольшее беспокойство приход Трампа к власти вызвал у граждан Германии. Здесь 72% опрошенных убеждены, что его избрание угрожает мировой стабильности.

Эту точку зрения поддержали 64% французов и 60% бразильцев. С тем, что приход Трампа к власти пошатнет глобальную безопасность также согласились 55% британцев и 52% турок.

Чуть более оптимистичными оказались прогнозы жителей Италии и США – там эту точку зрения разделяют 49% и 45% респондентов соответственно.

При этом во всех странах, где проводился опрос, число пессимистично настроенных респондентов, превысило число тех, кто считает президентство Трампа благом для мировой безопасности.

В том, что избрание Трампа позитивно повлияет на мировую стабильность, уверены лишь 6% французов, 8% немцев, 11% британцев и жителей Турции, а также 13% бразильцев и итальянцев. В США эта доля чуть выше – 28%.

Остальные респонденты считают, что пребывание Трампа на посту президента никак не скажется на глобальной безопасности.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля. В исследовании участвовали 7148 жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Бразилии и Турции.

Тем временем в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в Хомсе, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил непредсказуемость нынешней американской администрации.

"Создается впечатление, что администрация США не готова к тем очень сложным проблемам, которые существуют в мире, и не имеет четкой стратегии их решения. Отсюда непредсказуемость. Мы наблюдаем сейчас резкую смену политики США. И эта смена диктуется подчас достаточно сложными причинами. Например, очевидно, что удар по Сирии не увязан ни с какой якобы имеющей место химической атакой, потому что это нужно еще доказать, и так в мировой политике дела не делаются", – сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, решение об авиаударе по авиабазе в Сирии Дональд Трамп принимал с расчетом как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию.

"Прежде всего, это было направлено на внутреннюю аудиторию. Это борьба с той кампанией, которая развязана против Трампа в самой Америке. Это ответ на обвинения, в том числе в пророссийскости, которые имеют место внутри США. Но и, безусловно, есть и внешние адресаты – это, прежде всего, Китай и Россия. Нанесение удара произошло в момент нахождения лидера Китая в США и его переговоров с Трампом. Это такой очень яркий театральный эффект. И накануне визита (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона в Россию. И это тоже достаточно серьезный показатель", – считает политолог.

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