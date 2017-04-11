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Политолог: такое впечатление, что США не готовы к сложным проблемам

15:2811.04.2017
(обновлено: 15:29 11.04.2017)
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Большинство европейцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", считают, что президентство Дональда Трампа угрожает глобальной безопасности. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил некую непредсказуемость действий администрации США.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, жители ведущих европейских стран и Бразилии считают, что избрание президентом США Дональда Трампа негативно скажется на глобальной безопасности.

Дамаск
© РИА Новости. Ксения Никольская
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Мнение: европейцы очень сильно "огребли" за поддержку действий США в Сирии

Наибольшее беспокойство приход Трампа к власти вызвал у граждан Германии. Здесь 72% опрошенных убеждены, что его избрание угрожает мировой стабильности.

Эту точку зрения поддержали 64% французов и 60% бразильцев. С тем, что приход Трампа к власти пошатнет глобальную безопасность также согласились 55% британцев и 52% турок.

Чуть более оптимистичными оказались прогнозы жителей Италии и США – там эту точку зрения разделяют 49% и 45% респондентов соответственно.

При этом во всех странах, где проводился опрос, число пессимистично настроенных респондентов, превысило число тех, кто считает президентство Трампа благом для мировой безопасности.

Президент США Дональд Трамп во время обращения из-за ракетных ударов по Сирии
© AP Photo/ Alex Brandon
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В том, что избрание Трампа позитивно повлияет на мировую стабильность, уверены лишь 6% французов, 8% немцев, 11% британцев и жителей Турции, а также 13% бразильцев и итальянцев. В США эта доля чуть выше – 28%.

Остальные респонденты считают, что пребывание Трампа на посту президента никак не скажется на глобальной безопасности.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля. В исследовании участвовали 7148 жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Бразилии и Турции.

Тем временем в ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в Хомсе, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
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Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил непредсказуемость нынешней американской администрации.

"Создается впечатление, что администрация США не готова к тем очень сложным проблемам, которые существуют в мире, и не имеет четкой стратегии их решения. Отсюда непредсказуемость. Мы наблюдаем сейчас резкую смену политики США. И эта смена диктуется подчас достаточно сложными причинами. Например, очевидно, что удар по Сирии не увязан ни с какой якобы имеющей место химической атакой, потому что это нужно еще доказать, и так в мировой политике дела не делаются", – сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, решение об авиаударе по авиабазе в Сирии Дональд Трамп принимал с расчетом как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию.

"Прежде всего, это было направлено на внутреннюю аудиторию. Это борьба с той кампанией, которая развязана против Трампа в самой Америке. Это ответ на обвинения, в том числе в пророссийскости, которые имеют место внутри США. Но и, безусловно, есть и внешние адресаты – это, прежде всего, Китай и Россия. Нанесение удара произошло в момент нахождения лидера Китая в США и его переговоров с Трампом. Это такой очень яркий театральный эффект. И накануне визита (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона в Россию. И это тоже достаточно серьезный показатель", – считает политолог.

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