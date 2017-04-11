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Политолог о ситуации с Евровидением: для Киева все решено

14:4711.04.2017
(обновлено: 14:50 11.04.2017)
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Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
Киев допустил, что EBU может ввести против Украины санкции из-за недопуска российской участницы "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что реакция Киева говорит об обеспокоенности позицией EBU.

Украинские власти признали возможность санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU) из-за ситуации с российской участницей "Евровидения-2017" Юлией Самойловой. Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, Киев готов дать EBU дополнительные разъяснения по этому поводу. Чиновник выразил уверенность, что позиция Киева "будет воспринята". При этом Кириленко подчеркнул, что украинские власти не намерены пересматривать решение по Самойловой.

Певица Юлия Самойлова, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Ранее глава EBU Ингрид Делентре направила украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предупредила о последствиях запрета на въезд Самойловой.

"Это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", – отметила тогда глава EBU.

По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если оно не будет пересмотрено. Кроме того, Делентре пригрозила отстранить Украину от будущих мероприятий Европейского вещательного союза.

По мнению политолога Максима Жарова, реакция Киева говорит об обеспокоенности позицией EBU.

"Украинская сторона серьезно обеспокоена сообщением о том, что EBU собирается принять санкции против Украины за недопуск российской участницы к "Евровидению-2017", и поэтому сегодня в очередной раз стало понятно, что для Киева это очень больная тема", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд на церемонии жеребьевки международного конкурса Евровидение-2017 в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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По его словам, это решение СБУ превратилось в большую внешнеполитическую проблему для Украины.

"Киев сейчас будет делать все, чтобы эту проблему как можно быстрее решить и успокоить своих европейских партнеров, которые явно недовольны тем, что Евровидение превращается не просто в проблему отношений Украины с Евросоюзом, а в проблему в отношениях с Россией, и вообще эта проблема уже становится общемировой", – отметил политолог.

Вместе с тем, по его мнению, Киев не отступит от своего решения.

"Думаю, что для Киева все решено. Просто будут даны определенные разъяснения, которые должны будут успокоить EBU и Евросоюз. Они готовы проглотить эту несправедливость, потому что у EBU нет никаких рычагов давления на Киев – слишком мало осталось времени до конкурса. EBU сейчас пожинает плоды своего собственного недальновидного решения, предоставив право Украине принять в этом году Евровидение", – сказал Максим Жаров.

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