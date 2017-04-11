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Экономист: блокада "дочки" российского регистра – решение "тупоголовых"

13:5611.04.2017
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Вид на Мариупольский морской порт на Азовском море, Украина
© AP Photo/ Vadim Ghirda
Киев ввел санкции против "дочки" "Российского морского регистра судоходства". Украинский политолог, экономист Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил, что эта мера фактически уничтожает судоремонтные предприятия страны.

Киев решил наказать "Морской регистр судоходства в Украине" за деятельность российской головной структуры. С 11 апреля работа регистра запрещена. Под его техническим надзором иностранные судовладельцы размещали на украинских предприятиях заказы на ремонт своих судов, однако запрет парализовал деятельность всех украинских судоремонтных заводов и поставил под угрозу выполнение заключенных ранее контрактов. В итоге заводы оказались на грани закрытия, тысячи сотрудников могут потерять работу.

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин считает это решение невыгодным самой Украине.   

"После того, как Крым стал частью РФ, получилось, что судовладельцы работают с российскими портами. А по нынешнему законодательству Украины те суда, которые заходят в крымские порты, и их собственники автоматически подпадают под санкции. И вот Минэкономики Украины решило наложить блокаду на "дочку" российского регистра. Но ведь надо было тогда заранее войти в отношения с другими странами – морскими регистрами: например, с Грецией, Польшей, Хорватией. Они бы обслуживали наши судоремонтные заводы в Николаеве, Херсоне и так далее. Ведь контракты есть у заводов, и кто-то должен им возмещать убытки. Вот пусть это сделают (премьер-министр Украины Владимир) Гройсман или (президент Украины Петр) Порошенко из своих личных касс. Это же не шуточки – 50 контрактов существуют на сегодняшний день! Но тупоголовые прикрываются патриотическими лозунгами, а на самом деле уничтожают эти заводы, банкротят их, чтобы потом Порошенко мог их скупить. Я думаю, в этом – главный смысл", – сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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