Орнитолог: орел силен и контролирует огромную территорию

11 апреля исполняется 160 лет с того дня, как Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. О повадках птицы, ставшей прототипом главного государственного символа, в эфире радио Sputnik рассказала орнитолог Лидия Каташук.

Сегодня исполняется 160 лет со дня утверждения государственного герба России – двуглавого орла. На выбор императору Александру II представили сразу несколько вариантов и эскизов. Но остановил свой выбор самодержец на двуглавом орле – государь утвердил его 11 апреля 1857 года. О том, когда этот символ появился впервые на Руси, историки спорят. Но доподлинно известно, что на стяге, который везли во главе свадебного поезда Софьи Палеолог, двуглавый орел был выткан черным шелком по золотому полю. Дочь морейского деспота Фомы и племянница последнего Византийского императора Константина XI приехала в Москву в конце XV века. Ей суждено было стать супругой Великого князя Иоанна III. А двуглавому орлу – символом власти на русской земле.

Своим мнением о том, почему именно орел так популярен в геральдике, с радио Sputnik поделилась орнитолог Лидия Каташук:

"Конечно, любая птица великолепна, но почему именно орлы так популярны в геральдике, легко объяснить. Для человека притягательны в основном хищники, потому что они олицетворяют собой идею власти. Хищники властвуют над своими жертвами, а не наоборот. Редко когда мы увидим на гербе утку или даже лебедя, индюка или страуса. Итак, орел хищник. Этих птиц мало, поскольку по закону экологической пирамиды хищников не может быть много. Следовательно, каждая особь уникальна. И каждый отдельный орел контролирует огромную территорию и обладает хорошим зрением".

Правда, по мнению специалистов, орлы – не такие уж сильные и смелые птицы, какими их обычно представляют люди. Эти хищники очень болезненно относятся к присутствию человека и стараются держаться как можно дальше от населенных пунктов.

"Главная проблема для орлов – это человеческая хозяйственная деятельность. Это замещение природного биоценоза искусственным, где орлам сложно прокормиться. И еще – это фактор беспокойства. Поскольку орлы, в отличие от многих других птиц, очень чувствительны к постороннему присутствию. Как ни странно, эти могучие птицы боятся, например, даже защищать гнездо с птенцами или с яйцами. Они могут вообще бросить гнездо при приближении человека и никогда не вернуться", – рассказала Лидия Каташук.

Еще одна особенность орлов – верность. Но, по мнению орнитолога, такое поведение в первую очередь обусловлено привязанностью к территории, которую контролирует эта птица, а не преданностью партнеру.

"Прежде всего, орлы верны территории. И поскольку орлов мало и каждый из них верен своей территории, то автоматически получается, что орлы верны друг другу. В период спаривания они могут и охотиться вместе. Кстати, у орлов самка доминирует над самцом: она сильнее, она наглее. Часто бывает так, что орел что-то поймал, а досталось все самке", – отметила орнитолог.

Орнитолог: орел силен и контролирует огромную территорию Your browser does not support HTML5 audio

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