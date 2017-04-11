Мнение о плане Порошенко конфисковать уголь: Киев – в самоубийственном пике

Петру Порошенко и его политической команде катастрофически не хватает денег на потенциальную избирательную кампанию. Так политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik оценил намерения президента Украины по конфискации донбасского угля.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) планирует обсудить вопрос о конфискации угля, который добыт на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить – о возможной конфискации угля (из Донбасса)", – подчеркнула Луценко в разговоре с журналистами, который транслировал телеканал "112 Украина".

В начале 2017 года бывшие участники военных действий в Донбассе и некоторые депутаты Рады заблокировали несколько участков грузового железнодорожного сообщения с Донбассом. Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса.

В Киеве утверждают, что уголь из Донбасса, который сейчас поступает в Россию, позже может быть продан на Украину.

По словам политолога Ивана Мезюхо, украинская власть совершает сейчас "крутое самоубийственное пике". Это мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

"Намерения президента Украины по конфискации угля, предположительно добытого на территории (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР, являются продолжением антироссийской и антидонбасской политики Киева. Мне непонятно, каким образом украинские власти намерены определять место добычи угля, который они покупают у России. Вообще украинская власть совершает крутое самоубийственное пике, и, похоже, что этот процесс не остановить", – полагает Иван Мезюхо.

По его предположению, заявление Петра Порошенко о будущей конфискации донбасского угля может быть связано с тем, что команда президента Украины ищет финансовые средства на реализацию своих политических проектов.

"Я думаю, речь идет о перераспределении бизнеса на Украине. Лично Петру Порошенко и его политической команде катастрофически не хватает денег на потенциальную избирательную кампанию, поскольку на Украине не исключены досрочные выборы в Верховную раду. Соответственно, Петру Порошенко необходимы будут финансовые средства, чтобы провести избирательную кампанию. Возможно, это заявление главы украинского государства о конфискации угля связано как раз с тем, что команда президента Украины ищет финансовые средства на реализацию своих политических проектов", – предположил Иван Мезюхо.

© Радио Sputnik Несказанные цитаты известных людей. Президент Украины Петр Порошенко о конфискации угля из Донбасса

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!