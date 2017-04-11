Политолог: взрыв в Киеве не выбивается из привычной колеи

В центре Киева прогремел взрыв, никто не пострадал. Как отметил в эфире радио Sputnik находящийся в Киеве директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин, это, скорее всего, криминальное преступление, число которых в украинской столице заметно выросло.

В Киеве около часа ночи прогремел взрыв, сообщает 112.ua. Взрывная волна выбила стекла на первом этаже дома на улице Владимирская, 4, где находятся банк и ресторан. Также оказались повреждены припаркованные рядом автомобили.

По данным Телевизионной новостной службы (ТСН) телеканала "1+1", взрывной волной в находящемся через дорогу здании Института археологии были выбиты стекла.

По свидетельствам очевидцев, кареты скорой помощи, которые приехали на место происшествия, никого в больницы не забирали.

В полиции отметили, что на месте взрыва обнаружены фрагменты бомбы, возбуждено уголовное дело.

По мнению директора Центра политического маркетинга, политолога Василия Стоякина, речь, скорее всего, идет о криминале.

"Взрыв произошел в полуподвальном помещении ресторана. Этот ресторан высшей ценовой категории, поэтому можно рассматривать версию попытки покушения. С точки зрения криминальной обстановки, убийств, Киев уже давно – очень неспокойное место. Взрывы гранат у нас не считаются каким-то серьезным происшествием. И я бы не сказал, что сейчас происходит что-то такое, что усиленно выбивается из колеи. Уровень преступности в городе действительно серьезно вырос в последние три года. Но речь идет именно о криминале, говорить о терактах было бы неправильно", – сказал Василий Стоякин в эфире радио Sputnik.

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