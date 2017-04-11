Мнение: действия США в Сирии породили сомнения у европейцев

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев считают, что избрание президентом США Дональда Трампа угрожает глобальной безопасности. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что жители Европы разочарованы действиями США.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного одной из крупнейших международных исследовательских компаний TNS Global по заказу агентства и радио Sputnik, жители ведущих европейских стран и Бразилии считают, что избрание президентом США Дональда Трампа негативно скажется на глобальной безопасности.

Наибольшее беспокойство приход Трампа к власти вызвал у граждан Германии. Здесь 72% опрошенных убеждены, что его избрание угрожает мировой стабильности.

Эту точку зрения поддержали 64% французов и 60% бразильцев. С тем, что приход Трампа к власти пошатнет глобальную безопасность также согласились 55% британцев и 52% турок.

Чуть более оптимистичными оказались прогнозы жителей Италии и США – там эту точку зрения разделяют 49% и 45% респондентов соответственно.

При этом во всех странах, где проводился опрос, число пессимистично настроенных респондентов, превысило число тех, кто считает президентство Трампа благом для мировой безопасности.

В том, что избрание Трампа позитивно повлияет на мировую стабильность, уверены лишь 6% французов, 8% немцев, 11% британцев и жителей Турции, а также 13% бразильцев и итальянцев. В США эта доля чуть выше – 28%.

Остальные респонденты считают, что пребывание Трампа на посту президента никак не скажется на глобальной безопасности.

Опрос был проведен с 16 по 22 февраля. В исследовании участвовали 7148 жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Бразилии и Турции.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что европейцы возлагали на Дональда Трампа определенные надежды.

"Человек всегда стремится к стабильности и к устойчивому развитию. Естественно, если намечаются какие-то перемены в мире, то мы все хотим надеяться, что эти перемены ведут к улучшению ситуации в плане безопасности. И то, как себя позиционировал Трамп – складывалось впечатление, что он тоже придерживается этой мысли", – сказал Владимир Оленченко.

Однако он отметил, что Трамп как президент не отражает все силы, которые действуют в США.

"И в настоящий момент мы наблюдаем борьбу двух тенденций: с одной стороны – это поддержание тонуса напряженности, а вторая тенденция – все-таки поиск путей достижения стабилизации. При этом, конечно, сам факт нанесения авиаударов по суверенной стране (Сирии) вызывает разочарование и, конечно, порождает сомнение в том, каким дальше будет внешнеполитический и военнополитический курс США", – сказал политолог.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в Хомсе, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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