Политолог: к визиту Тиллерсона США попытались лишить Россию ее "козыря"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник начнет свой первый визит в Россию в этом ранге. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik рассказал, чего, по его мнению, стоит ожидать от этого визита.

Рекс Тиллерсон во вторник начнет свой первый визит в Россию в статусе госсекретаря США. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду. Она станет второй для Тиллерсона с момента его вступления в должность госсекретаря. До этого они встречались 16 февраля на полях совещания глав МИД стран "Большой двадцатки" в Бонне.

Неделю назад Москва и Вашингтон анонсировали ставший стандартным для российско-американских контактов последних лет набор тем: сирийский конфликт, урегулирование на Украине, ситуация на Корейском полуострове, Афганистан, вопросы нераспространения, борьба с терроризмом, двусторонние отношения.

Сам Тиллерсон ранее выразил надежду, что переговоры с российским коллегой будут иметь конструктивный характер. При этом он подчеркнул, что во время визита намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил Тиллерсону, что утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности и указал на "необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительной всей этой истории".

Тогда же официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что у Москвы есть вопросы к госсекретарю США, особенно после произведенного на прошлой неделе ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат.

Политолог Павел Святенков считает, что воинственные действия США в отношении Сирии – это попытка ухудшить переговорные позиции Москвы.

"Ощущение, что Соединенные Штаты действуют как бы "в пакете". Если мы посмотрим на ситуацию на Корейском полуострове, то обычно, когда в отношениях США и Китая возникала напряженность, одновременно возникала напряженность и вокруг Северной Кореи. То есть, отношения с Северной Кореей – это такой аргумент Китая в связях с Америкой. А ситуация в Сирии – это аналогичный аргумент России в отношениях с США. Видимо, администрация Трампа пытается лишить Россию "сирийского аргумента", а Китай – северокорейского. И именно поэтому такие резкие действия в отношении Сирии, причем в момент, когда в Белом доме принимали китайского лидера, и поэтому же – направление американских боевых кораблей к Северной Корее. То есть, смысл заключается в том, что если считать Сирию неким "козырем" России, а Северную Корею – "козырем" Китая, то это попытка выбить эти козыри и ухудшить переговорные позиции как России, так и Китая", – сказал Павел Святенков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что на Белый дом в настоящий момент оказывается мощное давление с целью не допустить улучшения отношений США и России.

"Давит прежде всего внутренняя оппозиция как со стороны демократов, так и со стороны части республиканской партии. Кроме того, давят союзники, европейцы. То есть, все пытаются заставить Трампа не улучшать отношения с Россией. Мы видим, какую жесткую позицию заняла Великобритания, только что был отменен визит в Москву их министра иностранных дел, Британия пытается заставить США продолжить политику санкций или даже их усилить. То есть, есть целый ряд могущественных сил, которые заинтересованы в проведении как минимум прежней политики или даже ее ужесточения. А в связи с тем, что внутри страны Трамп и его окружение находятся под критикой как будто бы связанные с Россией люди, то Трампу приходится придерживаться жесткой линии", – полагает Павел Святенков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



