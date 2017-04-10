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Мнение: борьба за Северный полюс предстоит нешуточная

20:0610.04.2017
(обновлено: 20:09 10.04.2017)
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Открытие дрейфующей станции Северный полюс-2015 . Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Россия и Дания могут разделить Северный полюс после одобрения заявок в ООН, считают в РАН. Политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что и другие страны, претендующие на акваторию Арктики, не останутся в стороне.

Россия и Дания могут разделить хребет Ломоносова, проходящий через Северный полюс, после одобрения своих заявок о расширении континентального шельфа в комиссии ООН. Об этом заявил РИА Новости координатор подготовки российской заявки от Российской академии наук, заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии имени Ширшова РАН Леопольд Лобковский.

"Хребет Ломоносова соединяет наш шельф и гренландский, то есть датский. Поэтому и они могут продлевать, и мы можем продлевать. Если нашу и их заявку примут в комиссии ООН, тогда Россия и Дания этот хребет разделят посередине где-то у Северного полюса", — сказал Лобковский.

По его словам, чтобы разделить шельф между Россией и Данией по срединной линии, нужно будет отсчитать морские мили от береговой зоны каждой страны.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

Россия начала в декабре 2016 года переговоры по шельфу с Данией, которая также подала заявку в ООН на расширение шельфа, при этом датская заявка пересекается с российской.

Доктор политических наук Алексей Гусев в эфире радио Sputnik напомнил, что арктическими считаются восемь стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, которые имеют океанические границы, и Исландия, Швеция и Финляндия, которые не имеют в Арктике океанических границ. Но все восемь стран претендуют на акваторию Арктики. Позиции Дании и России, по его мнению, более предпочтительны.

"Потому что хребет Ломоносова простирается от территории России через Северный полюс к Гренландии – территории Дании. Мы предлагаем Дании решить этот вопрос в двустороннем порядке. Кроме того, заявка подана, датчане сделали тоже самое. Но пока о двусторонних отношениях в рамках этого процесса – деления Арктики по хребту Ломоносова – они не дали положительного ответа, ссылаясь на то, что все это должна решать комиссия. Но задача большая, потому что под Арктикой залегает громадное количество природных ресурсов. Только по разведанным ресурсам это примерно 22 процента мировых ресурсов углеводородов. Поэтому, конечно, битва будет нешуточная. И не только Россия и Дания претендуют на значительную акваторию Арктики. Все страны, думаю, заявят о своих претензиях. Циркулем, конечно, можно поделить Северный полюс, но заявка будет рассматриваться достаточно долго. И здесь, конечно, могут вмешаться и крупные игроки. Кстати, Китай заявил о своих интересах в Арктике. Поэтому не все так однозначно", — сказал Алексей Гусев.

 

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