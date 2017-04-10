Политолог: членство в G7 в награду за предательство? У РФ на это ответ один

Запад хочет видеть РФ в международном клубе, объединяющем ведущие экономики мира, в обмен на отказ Москвы от поддержки Башара Асада, пишут СМИ. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik назвал подобные утверждения "очень некрасивым разговором".

Запад рассматривает возвращение России в "Большую семерку" в обмен на отказ Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада; в противном случае против России будут введены новые санкции, пишет The Daily Telegraph. По утверждению издания, с таким "багажом" Россию посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, он якобы намерен предъявить России ультиматум.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев считает, что Запад напрасно ждет от России "международного предательства".

"Это очень некрасивый разговор, а по сути – попытка откровенного международного предательства: мол, давайте, вы предадите своего союзника, а мы в награду за предательство возьмем вас в клуб. Но этот клуб и участие в нем России был важен, прежде всего, им – чтобы согласовывать с Россией свои интересы и корректировать действия на международной арене. Именно они страдают от того, что не могут услышать голос России в этом клубе. Поэтому, естественно, наш ответ может быть только отрицательным", – сказал Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik.

Он прокомментировал также сообщение газеты Times о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен потребовать от глав МИД стран "Большой семерки" ужесточения санкций в отношении России. По мнению Олега Матвейчева, новые санкции Запада не способны нанести существенный урон экономике России.

"Все, что можно было сделать серьезного в плане санкций, уже сделано. Наш товарооборот с Америкой крайне низок, европейцы новых санкций не планировали – это очень серьезно бьет по ним, и, в общем-то, достигнут предел влияния американцев на Европу. Попытки новой администрации США давить, конечно, вызовут у Европы очередную порцию аллергии. Поэтому эти новые санкции могут быть риторической угрозой. И даже если они будут введены в отношении отдельных людей, то существенного влияния на нашу экономику они все равно не окажут", – считает политолог.

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