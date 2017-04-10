Политолог о столкновениях в Одессе: радикалы подчинили себе Украину

В Одессе радикалы устроили потасовку в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выступление радикалов именно в этот день является весьма символичным.

Одесская полиция принимает меры по недопущению провокаций во время празднования Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков, задержаны 16 человек – участников конфликта, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Одесской области.

"Во время торжественных мероприятий, которые проводились по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков, на Аллее славы между активистами разных политических взглядов возник конфликт и толкотня. Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 активных участников – представителей разных политических сил и граждан, которые приняли участие в конфликте", – сообщает полиция.

Задержанные доставлены в участки, решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство".

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik напомнил, что 10 апреля отмечается Международный день движения Сопротивления – движения против фашистских оккупантов и режимов, а также против коллаборационистов в Европе во время Второй мировой войны. По мнению политолога, весьма символично, что радикалы устроили акцию в Одессе именно в этот день.

"Движение Сопротивления сыграло достаточно значимую роль в Великой Отечественной войне и в целом во Второй мировой – в разгроме гитлеровской Германии. Конечно, решающий вклад в победу над гитлеровской Германией внесли действия Красной Армии, но существенную помощь оказывало и движение Сопротивления, которое осуществляло диверсии, информационную работу, которое провело ряд актов, направленных на подрыв военной и гражданской мощи гитлеровской Германии. И очень символично, что сейчас, в этот день проходят столкновения в Одессе. Очевидно, что подобного рода люди (радикалы – ред.) смогли подчинить себе (государство) даже на уровне символов", – сказал Богдан Безпалько.

Он считает, что и сейчас в Одессе есть своеобразное движение сопротивления, которое будет и дальше противостоять радикалам.

"И сейчас в Одессе тоже есть "движение Сопротивления", которое фактически сопротивляется тем же людям, которые в 1940-е годы пытались завоевать нашу страну. Я думаю, что сопротивление, которое когда-то смогло помочь разгромить подчинившую себе всю Европу колоссальную машину гитлеровской Германии, сейчас будет также направлено на то, чтобы когда-нибудь привести к победе над теми людьми, которые под теми же символами, что и 70 лет назад, пытаются завоевать Украину", – отметил политолог.

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