Эксперт: призывать к санкциям против РФ и звать ее в G7? Маловероятно

Запад рассматривает возвращение России в "Большую семерку" в обмен на отказ Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада, утверждают СМИ. Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Игорь Ковалев.

Запад рассматривает возвращение России в "Большую семерку" в обмен на отказ Москвы от поддержки президента Сирии Башара Асада; в противном случае против России будут введены новые санкции, пишет The Daily Telegraph. По утверждению издания, с таким "багажом" Россию посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, он якобы намерен предъявить России ультиматум.

На этом фоне газета Times сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен потребовать от глав МИД стран "Большой семерки" ужесточения санкций в отношении России.

Министры иностранных дел семи ведущих экономик мира встречаются в итальянском городке Лукка 10 и 11 апреля.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в нынешней ситуации вопрос о возвращении России в клуб даже не будет рассматриваться.

"Такое решение принималось бы не в Лукке, а на Сицилии, где в конце мая состоится очередной саммит на самом высоком уровне. На мой взгляд, нынешняя встреча в тихом тосканском городке нацелена на то, чтобы "сверить часы" по актуальным повесткам международных отношений – от борьбы с терроризмом до ядерной программы КНДР в условиях, когда международные отношения серьезно накалились. Неслучайно сразу после Италии госсекретарь США Рекс Тиллерсон летит в Москву. Это вполне вписывается в понимание сверки позиций по наиболее острым международным вопросам. Но призывая к ужесточению санкций против России, вряд ли скажут: "Давайте, вы вернетесь на каких-то условиях". Думаю, что вряд ли это произойдет. Объективные события и развитие нынешней ситуации показывает, что вообще этого вряд ли стоит ожидать в ближайшее время", – сказал Игорь Ковалев.

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