Мариничев о законопроекте по соцсетям: это "каменный век", он не нужен

Внесенный в Госдуму законопроект по работе социальных сетей в любом случае не решает тех задач, которые в нем ставятся. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект, который касается работы социальных сетей. В частности, политик предлагает регистрировать новых пользователей по документу, удостоверяющему личность, и запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время. Законопроект предусматривает, что пользоваться социальными сетями можно будет только с 14 лет.

Помимо этого Милонов предлагает обязать россиян регистрироваться в соцсетях только под настоящими именем и фамилией. Также, по его мнению, необходимо запретить одному человеку создавать несколько аккаунтов.

В эфире радио Sputnik интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев выразил мнение, что такой законопроект не имеет смысла.

"Ограничивать пользование социальными сетями по паспорту – ну, с таким же успехом можно ограничить и пользование телефоном, и вообще интернетом. Это а) ни к чему не приведет; б) это будут только утечки; с) в современном информационном мире вообще нужно уходить от бумажных носителей, от бумажных документов, вообще ввода чего-либо (подобного) в какие-то формы социальных сетей и где бы там ни было. Это каменный век, который просто не нужен. Поэтому (предложенный) закон этот – ретроградный, бессмысленный, с абсолютным непониманием ни технологий, ни скорости развития современного информационного пространства", – сказал Дмитрий Мариничев.

Он уверен, что предложенный законопроект в любом случае не решает тех задач, которые в нем ставятся.

"Мы ограничили подростков, а что мы будем делать с мессенджерами, которые точно так же позволяют общаться, что мы будем делать с компьютерными играми, в которых есть свои социальные сети, свои форумы, свое общение в онлайн режиме? Тоже будем запрещать или вводить паспортные данные? Что мы будем делать с Open source, на базе которого любой подросток 12-13 лет может собрать свою социальную сеть, на своем персональном компьютере и общаться в ней со всеми своими сверстниками… И, фактически, интернет, сам по себе – это система переноса информации, система общения людей между собой. А ограничивать наших детей? Ну, давайте тогда им запретим писать (бумажные) письма и бросать их в почтовый ящик", – сказал Дмитрий Мариничев.

По мнению интернет-омбудсмена, задача ограждения детей и подростков от опасного или нежелательного контента решается через родительский контроль, а не законодательные запреты.

"Регламентировать можно на уровне воспитания. Вот вы фильм смотрите дома по телевизору 16+, будет его смотреть ваш ребенок или не будет – это задача взрослого: контролировать тот контент, который получает ребенок. Присоединяясь к сети интернет, он не присоединяется сам, он пользуется вашим аккаунтом, он не может сам получить сим-карту, это вы дали ему телефон, дали компьютер. И вопрос воспитания ребенка – это вопрос тех возможностей, того авторитета, того знания, которыми обладает взрослый. Все должны учиться, все должны обладать знанием, иметь доступ к знанию, только так можно регулировать. По-другому никак", – уверен Дмитрий Мариничев.

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