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Мариничев о законопроекте по соцсетям: это "каменный век", он не нужен

17:2110.04.2017
(обновлено: 17:23 10.04.2017)
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© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Внесенный в Госдуму законопроект по работе социальных сетей в любом случае не решает тех задач, которые в нем ставятся. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 февраля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Милонов о законопроекте по соцсетям: дети должны быть под опекой родителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект, который касается работы социальных сетей. В частности, политик предлагает регистрировать новых пользователей по документу, удостоверяющему личность, и запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время. Законопроект предусматривает, что пользоваться социальными сетями можно будет только с 14 лет. 

Помимо этого Милонов предлагает обязать россиян регистрироваться в соцсетях только под настоящими именем и фамилией. Также, по его мнению,  необходимо запретить одному человеку создавать несколько аккаунтов.

В эфире радио Sputnik интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев выразил мнение, что такой законопроект не имеет смысла. 

"Ограничивать пользование социальными сетями по паспорту – ну, с таким же успехом можно ограничить и пользование телефоном, и вообще интернетом. Это а) ни к чему не приведет; б) это будут только утечки; с) в современном информационном мире вообще нужно уходить от бумажных носителей, от бумажных документов, вообще ввода чего-либо (подобного) в какие-то формы социальных сетей и где бы там ни было. Это каменный век, который просто не нужен. Поэтому (предложенный) закон этот – ретроградный, бессмысленный, с абсолютным непониманием ни технологий, ни скорости развития современного информационного пространства", – сказал Дмитрий Мариничев.

Он уверен, что предложенный законопроект в любом случае не решает тех задач, которые в нем ставятся.

"Мы ограничили подростков, а что мы будем делать с мессенджерами, которые точно так же позволяют общаться, что мы будем делать с компьютерными играми, в которых есть свои социальные сети, свои форумы, свое общение в онлайн режиме? Тоже будем запрещать или вводить паспортные данные? Что мы будем делать с Open source, на базе которого любой подросток 12-13 лет может собрать свою социальную сеть, на своем персональном компьютере и общаться в ней со всеми своими сверстниками… И, фактически, интернет, сам по себе – это система переноса информации, система общения людей между собой. А ограничивать наших детей? Ну, давайте тогда им запретим писать (бумажные) письма и бросать их в почтовый ящик", – сказал Дмитрий Мариничев.

По мнению интернет-омбудсмена, задача ограждения детей и подростков от опасного или нежелательного контента решается через родительский контроль, а не законодательные запреты.

"Регламентировать можно на уровне воспитания. Вот вы фильм смотрите дома по телевизору 16+, будет его смотреть ваш ребенок или не будет – это задача взрослого: контролировать тот контент, который получает ребенок. Присоединяясь к сети интернет, он не присоединяется сам, он пользуется вашим аккаунтом, он не может сам получить сим-карту, это вы дали ему телефон, дали компьютер. И вопрос воспитания ребенка – это вопрос тех возможностей, того авторитета, того знания, которыми обладает взрослый. Все должны учиться, все должны обладать знанием, иметь доступ к знанию, только так можно регулировать. По-другому никак", – уверен Дмитрий Мариничев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Оксана Щекарева
А не нужен каменный век, нужна сеть для подростков наверно и интернет нужен детям на мой взгляд. Но, чтобы со взрослыми опасными личностями не общались. Или Дмитрий Мариничев не против общаться с десятилетними подписчиками в контакте? Пусть искренне посмотрит на ситуацию и расскажет о чём же он общается по интересам что ли...
17:26
10.04.2017
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