Политолог: акция у офиса "дочки" Сбербанка в Киеве – "тимбилдинг" радикалов

В Киеве радикалы проводят митинг возле офиса "дочки" Сбербанка. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные акции – это способ напомнить о себе.

Около 50 радикалов из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", 10 апреля начали бессрочный митинг возле центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, требуя лишить банк лицензии. Они установили несколько палаток с партийной символикой, принесли скамейки и сидят на них перед офисом финансового учреждения. Большинство участников митинга одеты в камуфляжную форму, некоторые из них скрывают лица под балаклавами.

Ранее нацбатальон "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, сообщил, что начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные акции радикалов – это способ напомнить о себе.

"Молодые украинские радикалы сейчас чувствуют себя обделенными. Их организации создавались, в частности, для того, чтобы бороться с "российской агрессией" на Донбассе, а там сейчас относительный мир. Но в этих структурах по-прежнему присутствует революционная буйность, и их руководству нужно это буйство как-то канализировать – пустить удаль революционную в относительно мирное русло. Такие бессмысленные перформансы против Сбербанка не несут никакой содержательной функции. Это такой "тимбилдинг" – мол, продолжаем бороться за идеалы Майдана, продолжаем бороться с Россией! Я думаю, что такая ситуация вполне устраивает власти. Они понимают, что радикалы без дела сидеть не хотят и не будут, и такие акции против российских банков считают вполне приемлемым проявлением агрессии", – сказал Станислав Бышок.

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