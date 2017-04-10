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Милонов о законопроекте по соцсетям: дети должны быть под опекой родителей

16:1210.04.2017
(обновлено: 16:13 10.04.2017)
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Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 15 февраля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Дети до 14 лет должны общаться только с теми, с кем разрешают общаться их родители. Так депутат Виталий Милонов разъяснил в эфире радио Sputnik смысл внесенного им в Госдуму законопроекта о правовом регулировании работы социальных сетей.

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей. Проект, в частности, предусматривает, что пользователь при регистрации в соцсетях должен предъявить в электронной форме документ, удостоверяющий личность.

Законопроект предусматривает, что пользоваться социальными сетями можно только с 14 лет. "Владелец вправе установить дополнительные возрастные ограничения для регистрации физических лиц в социальной сети", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в законопроекте говорится, что регистрироваться нужно под настоящими именем и фамилией, регистрация под псевдонимом не допускается. Заводить несколько страниц в одной сети не разрешается. Также предлагается запретить или ограничить вход в соцсети в рабочее время.  

В эфире радио Sputnik Виталий Милонов разъяснил, в чем он видит смысл внесенного законопроекта.  

"Считаю, что дети должны общаться с теми, с кем разрешают общаться их родители. Социальная сеть дает возможность для того, чтобы бесконтрольно иметь доступ несовершеннолетним подросткам к любой информации, которая может быть не просто опасна, а катастрофически, критически опасна для их психоэмоционального состояния. Поскольку семейный кодекс РФ возлагает, прежде всего, на родителей ответственность, и даже целые женщины с тяжелыми прическами в отделах опеки следят ярым оком за тем, как родители воспитывают своих детей, то, в общем, давайте, мы тогда будем воспитывать своих детей… И если мы уж воспитываем детей, то мы определяем – с кем они дружат, в какие кружки они ходят. Были бы они взрослыми – пожалуйста, это их право выбора. Но дети должны находиться под контролем родителей, и под их ответственностью, и под их опекой", – сказал Виталий Милонов.  

Депутат не согласен с точкой зрения, согласно которой подростки, если им запретить пользование соцсетями, легко найдут в интернете замену – например, переключатся на мессенджеры.

"Мессенджер не является социальной сетью, если он функционирует как мессенджер. Мы говорим, прежде всего, о классическом понимании социальных сетей, то есть, тех сообществах виртуальных, где копируется наша обычная жизнь, общественное пространство. Мессенджер – это все-таки сервис сообщений. Хотя, если будет развиваться эта технология в сторону превращения в социальные сети, они могут попасть. Я считаю, что в принципе несовершеннолетним, а, тем более, детям, не достигшим 14 лет, свободное общение без контроля родителей недопустимо", – отметил Виталий Милонов.

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