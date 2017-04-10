Американист: от Трампа потребуют "продолжения банкета" против Сирии

СМИ узнали о роли дочери Дональда Трампа в его решении нанести удар по Сирии. Политолог Виктор Олевич считает это решение президента США совместным с администрацией ради достижения внутриполитических целей. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Дочь президента США Иванка Трамп оказала существенное влияние на его решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Великобритании.

Как отмечает издание, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок направил премьер-министру Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону документ, в котором сообщалось, что Дональд Трамп был "глубоко потрясен" новостями о химических атаках в Сирии.

В заметках дипломата также говорится о том, что позиция Иванки "оказала значительное влияние на Овальный кабинет", и в связи с этим реакция президента США оказалась "сильнее, чем ожидалось", сообщают источники газеты.

Ранее Иванка написала в Twitter, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.

Иванка Трамп занимает в Белом доме должность "специального советника президента".

По мнению политолога, американиста Виктора Олевича, решение о ракетных ударах по сирийским авиабазам могло быть принято президентом совместно с членами его администрации с вполне определенной внутриполитической целью.

"Целью ударов по Сирии было сплотить вокруг президента ту часть американского истеблишмента, которая на протяжении нескольких месяцев очень яростно атаковала его, обвиняя в связях с РФ. Теперь мы видим, что и представители Республиканской партии, которые в резких тонах критиковали Трампа, так и представители Демократической партии, в том числе и бывший соперник, Хиллари Клинтон, поддержали эти удары. Таким образом, Трамп обеспечил себе, как минимум, их временную поддержку в сочетании с ростом рейтинга", – сказал Виктор Олевич в эфире радио Sputnik.

Однако, по его словам, давление на Трампа будет только усиливаться.

"Теперь представители обеих партий требуют "продолжения банкета". И если Трамп не пойдет дальше, то можно ожидать возвращения этих деятелей в оппозицию. Поэтому давление на Трампа будет только усиливаться, чтобы расположить его к продолжению активных военных действий против Сирии. И этот вариант имеет очень высокую вероятность", – считает политолог.

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