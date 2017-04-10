Эксперт: Киев вынашивает планы по проведению блицкрига в Донбассе

В Донбассе воюют женщины-снайперы из Европы, сообщили в ЛНР. По мнению эксперта Эдуарда Попова, Киеву нужна максимальная концентрация живой силы, в том числе наемников, и военной техники для проведения операции. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила воюющих на стороне украинских силовиков женщин-снайперов из Латвии, Литвы и Польши, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в целом ситуация в зоне конфликта имеет тенденцию к обострению – силовики продолжают обстрел в районе поселка Донецкий. Кроме того, ВСУ доставили в Донбасс очередную партию военной техники, в том числе артустановки "Акация", БТР и 30 танков.

Ранее о женщинах-снайперах заявляли и в ДНР. По словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина, в зону конфликта прибыло женское подразделение "Правого сектора"* под названием "Ведьмы", которые ведут огонь по жилым районам вблизи линии соприкосновения.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев вынашивает планы по проведению блицкрига в Донбассе.

"Украина сейчас делает упор на всякую военную силу. И это не что иное, как концентрация Киевом всех возможных силовых ресурсов, в том числе иностранных наемников, по периметру границ Донбасса для того, чтобы подготовить и осуществить блицкриг. Для этого нужна максимальная концентрация и живой силы, и военной техники. В частности, прибытие женщин-снайперов и подразделения "Ведьмы" – это уже прямое подтверждение того, что Украина действительно готовит эту операцию. Обращу внимание, что вскоре после нанесения США ракетного удара по авиабазе в Сирии, постоянный представитель Украины при Совете Европы (Дмитрий Кулеба – ред.) заявил, что этот шаг (президента США Дональда) Трампа означает для Украины целый спектр новых возможностей по решению конфликта в Донбассе. Это прозрачный намек на то, что Украине надоело заниматься имитацией Минских соглашений, и Украина готова решить проблему Донбасса силовым путем", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

*Экстремистская организация запрещена в России

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