Мнение: окружение Трампа считает – "эффект" от ударов в Сирии надо усилить

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что США могут нанести новый ракетный удар в Сирии. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что Лондон – ближайший союзник Вашингтона и готов во всем его поддерживать.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии, пишет британский таблоид Sun.

В интервью изданию министр подчеркнул, что США своими действиями в Сирии "передали ясный и общий сигнал" Запада. "Важно, что они могут сделать это снова", – сказал Джонсон.

Он добавил, что намерен работать с США и странами G7 для того, чтобы "нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии". "Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии", – отметил министр.

Джонсон ранее отменил визит в Москву, назвав приоритетом подготовку к G7 и организацию встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным газеты Sunday Times, этим он занимался все выходные.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в Хомсе, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков считает, что США, по сути, возвращаются к политике, которую проводила предыдущая администрация Белого дома.

"Мы видим, что США вновь перешли к той политике, которую проводил Барак Обама. Это именно та политика, которая удавалась США лучше всего – политика диктата своей воли при помощи оружия. Мы видим, что ракетные удары, которые были нанесены по Сирии, подняли рейтинг Дональда Трампа, отвлекли внимание от ситуации в Мосуле. Именно поэтому окружение американского президента полагает, что этот эффект надо развить и усилить. А развить его можно только нанесением повторных ударов либо переброской и организацией новой военной кампании", – сказал Сергей Судаков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Великобритания является ближайшим союзником США и готова во всем поддерживать Вашингтон.

"Если читать между строк заявление Бориса Джонсона, то он говорит о том, что результат, который достигли США, ударив крылатыми ракетами по Сирии, надо закрепить. Это говорит ближайший союзник США, человек, который представляет внешнеполитическое ведомство, человек, который является ястребом в политике. Сейчас мы видим, что США вновь возвращаются к доктрине мирового гегемона", – сказал политолог.

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