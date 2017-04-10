Военный эксперт: в разработке ракет для С-500 сделан "здоровенный шаг"

ВКС России получат комплексы С-500 в ближайшее время. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об уникальных особенностях перспективного зенитного ракетного комплекса.

Воздушно-космические силы в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500. Об этом сообщил на днях журналистам главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС – эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", – сказал главком.

Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил, что Вооруженные силы уже начали готовить специалистов для работы на С-500.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, радиус поражения которого составляет 600 километров. Система может одновременно поразить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец рассказал об отличительных особенностях перспективного зенитного ракетного комплекса С-500.

"С-500, по задумке Генштаба, станет основой единой системы ПВО и ПРО. Таким образом, зенитный ракетный комплекс С-500 будет доставать уже до ближнего космоса, и для него сбить цель – межконтинентальную баллистическую ракету – не будет проблемой. В сравнении с С-400, в С-500 сильнее реализован комплекс "раздельного решения задач" – то есть ЗРК будет оснащен ракетами разного предназначения. Кроме того, С-500 может сбивать спутники на низких орбитах, гораздо эффективнее уничтожать маневрирующие боеголовки ракет противника. Важный параметр – дальнобойность ЗРК – 600 километров! Ни одна другая система в мире не может потягаться с С-500 по этой части. Шаг в разработке ракет для С-500 сделан здоровенный. Теперь бы нам надо как можно больше провести испытаний, чтобы это оружие быстрее появилось на вооружении Российской армии", – сказал Виктор Баранец.

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