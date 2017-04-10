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Эксперт об авианосце США у Южной Кореи: в случае удара будет катастрофа

12:4810.04.2017
(обновлено: 12:52 10.04.2017)
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Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. Март 2017
© Flickr/ U.S. Navy/ Z.A. Landers
США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон", сообщили СМИ. Военный эксперт Василий Кашин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это может обернуться непредсказуемыми последствиями.

США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" (Carl Vinson), передало информационное агентство Ренхап. По его данным, ударная группа американских кораблей движется к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив изначальный план захода в Австралию.

Помимо авианосца Carl Vinson, в группу входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Авианосец ВМС США Карл Винсон выходит из порта Сан-Диего. 22 августа 2014 года
© AP Photo/ Lenny Ignelzi
И целого мира мало. Трамп намерен атаковать и КНДР?

Агентство отмечает, что переброска кораблей весьма необычна, поскольку этот авианосец США уже побывал в Южной Корее менее месяца назад.

Ренхап приводит слова представителя министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна о том, это отражает "серьезное отношение (США) к ситуации на Корейском полуострове". Представитель министерства полагает, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.

СМИ ранее отмечали, что Совет по национальной безопасности США передал президенту страны Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, а также устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как утверждает телеканал NBC, США могут прибегнуть к одному из этих вариантов, только если не сумеют взаимодействовать с Китаем в сдерживании КНДР.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon
Эксперт: в Пекине действия США в Сирии восприняли как пощечину

В преддверии состоявшегося на прошлой неделе визита в США председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times сказал: "Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы".

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин в эфире радио Sputnik напомнил, что руководство КНДР неоднократно заявляло о готовности ответить на любые действия, направленные против Северной Кореи.

"Северная Корея в состоянии в случае неконтролируемого развертывания конфликта нанести неприемлемый ущерб важнейшим американским союзникам – прежде всего, Южной Корее, в меньшей степени Японии. Северная Корея имеет самостоятельные возможности для ответа на любой удар, и всей своей политикой демонстрирует, что никакой удар не останется безнаказанным", – сказал Василий Кашин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, наиболее действенными рычагами влияния на КНДР обладает Китай, однако и он практически исчерпал все возможные способы. Поэтому США хотят взять все в свои руки, считает эксперт. Но последствия могут быть печальными. 

"Рычаги влияния на КНДР есть у Китая. Но Китай дошел до некоторого предела в своем давлении на Северную Корею. Дальше, если его усиливать, пойдут меры, которые могут вызвать непредсказуемую реакцию. Поэтому они всячески хотели бы уйти от предметного обсуждения дальнейших действий в отношении КНДР. Американцы делали ее главной в ходе саммита, но китайцы хотели ее размыть. Судя по американским заявлениям, никаких обещаний от китайской стороны усилить давление они не получили. Соответственно мы видим, что к берегам Кореи движется ударная авианосная группа. Но последствия любого удара будут тяжелыми. В случае удара это будет нечто невиданное со времен Второй мировой войны. Это будет катастрофа, затрагивающая десятки миллионов человек", – полагает Василий Кашин.

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