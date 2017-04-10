Политолог: США и Британия затеяли новую партию против России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребует от G7 ужесточить антироссийские санкции, пишет Times. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что игру Вашингтона и Лондона поддержат другие члены G7.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен потребовать от глав МИД стран "Большой семерки" ужесточения санкций в отношении России, сообщает газета Times.

Как пишет издание, Джонсон хочет, чтобы после химатаки в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия должна будет прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией на Украине, утверждает газета.

Отмечается, что документ о санкциях уже подготовлен для встречи глав МИД стран G7 в Италии.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что затеянную Вашингтоном и Лондоном игру вряд ли поддержат другие страны – члены G7.

"Вряд ли члены "Большой семерки" на это пойдут – по крайней мере, сейчас. Слишком все внезапно и совершенно бездоказательно. Если это обстоятельство не смущает главного инициатора – США и их ближайшего союзника Великобританию, то вряд ли это обстоятельство сможет подвигнуть других членов "семерки" поддержать американскую позицию. Налицо – определенная сыгранность, совместная партия между Вашингтоном и Лондоном в данном вопросе", – сказал Алексей Зудин.

По его словам, эта "партия" приурочена к визиту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

"Поскольку вряд ли Тиллерсону удобно ехать с лобовой угрозой российским коллегам о том, что США готовят новый пакет санкций, поэтому эта роль была возложена на Великобританию – на Бориса Джонсона", – считает политолог.

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