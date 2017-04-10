Мнение: Маккейн по сути дела не критиковал Трампа за Сирию, а поддержал

Сенатор США Джон Маккейн возложил на администрацию Дональда Трампа частичную ответственность за химическую атаку в Идлибе. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главным в выступлении Маккейна было не это.

Американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.

По его мнению, к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом. "Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)", – сказал Маккейн. В то же время сенатор поддержал решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии. "То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", – заявил он.

Ранее Джон Маккейн выступил с призывом полностью "вывести из боя" ВВС Сирии и усилить поддержку "проверенной сирийской оппозиции". В ночь на 7 апреля с американских эсминцев было выпущено 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат. Власти США бездоказательно утверждают, что с этого аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб.

В МИД Сирии подчеркивают, что правительственные войска не применяли и не намерены применять химическое оружие. Его запасы ранее были вывезены из страны. В январе 2016 года о его полной ликвидации объявила Организация по запрещению химоружия, получившая за химическое разоружение Сирии Нобелевскую премию мира.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что в своем выступлении по поводу действий администрации США в Сирии сенатор Маккейн не столько критиковал Дональда Трампа, сколько хвалил его.

"Я бы сказал, что он таким образом его скорее похвалил. Он (сенатор Маккейн, – ред.) в своем выступлении ведь много чего сказал. В том числе, что он приветствует ракетный удар по Сирии – первый такой шаг за последние восемь лет. И выразил надежду, что после этого Америка вернется к более "решительной" политике. В общем, весь свой "фирменный маккейновкий набор"", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, нанося удар по аэродрому Шайрат, американцы прекрасно понимали, что там нет химического оружия – ведь в противном случае последствия этой атаки были бы катастрофическими, и ответственность за это легла бы в том числе и на США.

"Было заявлено всеми, в том числе и администрацией Обамы, что химического оружия в Сирии больше не существует. И США несет за это точно такую же ответственность, как и Россия", – напомнил Михаил Синельников-Оришак.

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