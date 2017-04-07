Житель Стокгольма: в городе сейчас "тихий шок"

Несмотря на то, что в Стокгольме уже был теракт несколько лет назад, никто не ожидал здесь его повторения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал один из жителей шведской столицы.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

Ранее компания Spendrups, которой принадлежит грузовик, заявила, что во время доставки груза в ресторан "кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку".

Как заявил глава полиции Швеции Дан Элиассон, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме разыскивается, опубликована его фотография с камер наблюдения.

Частный гид из Стокгольма Геральд Бенкендорф рассказал в эфире радио Sputnik об обстановке в городе.

"Я бы назвал нынешнюю обстановку "тихий шок". Это состояние читается на лицах людей. Здесь считают, что терактов не должно быть в Швеции – стране, которая ведет мягкую политику. И никто не ожидал этого теракта здесь. Несмотря даже на то, что здесь уже был теракт в 2010 году. Все равно жили с мыслью: где угодно, но только не в Швеции, здесь этого быть не может. В 2010 году пострадавших не было. И в этом для местных жителей тоже был как бы знак: у нас такого не может быть, потому что у нас самая правильная политика в отношении беженцев", – рассказал Геральд Бенкендорф.

Он считает, что, возможно, преступник стремился нанести наибольший ущерб и поэтому направил грузовик на улицу, где больше всего прохожих.

"Теракт произошел на одной из самых оживленных туристических улиц Стокгольма. Я там каждый день работаю. Но сегодня мои туристы попросили меня отвести их в другой квартал. И, возможно, это нас спасло", – предположил Геральд Бенкендорф.

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