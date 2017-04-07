Турецкий военный эксперт: США готовят Сирии судьбу Ирака

Удар США по Сирии фактически идет на пользу террористическим группировкам, действующим в этой стране. Такое мнение в интервью Sputnik-Турция выразил турецкий военный эксперт Корай Гюрбюз.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

По мнению президента России Владимира Путина, действия Вашингтона являются агрессией против суверенного государства. Позицию Кремля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", – сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что у сирийской армии нет запасов химоружия, что ранее подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Военный эксперт Билькентского университета в Анкаре, директор турецкого Координационного центра по проблемам ветеранов Корай Гюрбюз в интервью Sputnik-Турция выразил мнение, что цель США – повторить в Сирии "иракский сценарий".

"Чтобы понять с какой целью американцы нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, необходимо обратиться к событиям пятнадцатилетней давности вокруг Ирака. До вторжения в эту страну американцы активно публиковали откровенно ложную информацию, сопровождавшуюся сфабрикованными снимками о том, что иракское правительство якобы использовало химическое оружие. После чего было осуществлено вторжение. В Ираке и сегодня царит атмосфера хаоса, паники и неопределенности. Страна фактически разделена на три части. Иракское правительство стало зависимым от США. В Сирии США пытаются сделать то же самое. До сегодняшнего удара также в СМИ публиковались снимки и статьи о якобы использовании в Сирии химического оружия, подчеркивалась чувствительность американцев к инцидентам подобного рода, делались заявления о необходимости активного вмешательства в ситуацию. Разумеется, все это не случайно", – сказал Корай Гюрбюз.

По его словам, фактически действия США идут на пользу террористическим группировкам, действующим в Сирии.

"Вместо того, чтобы вступить в контакт с законной властью в Дамаске, Вашингтон предпочитает в нарушение международного права действовать с помощью силы в угоду террористическим группировкам, количество которых в настоящее время насчитывает более тысячи. Американцы стремятся создать в регионе такое государство, которое не только зависело бы от них, но и с помощью которого им удастся оказывать давление и контролировать другие государства региона", – считает Корай Гюрбюз.

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