Клинцевич: "спящие ячейки" террористов в Европе начинают просыпаться

Все последние теракты еще раз продемонстрировали, что ни одна страна не может с терроризмом бороться поодиночке и необходимо объединять усилия. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал сенатор Франц Клинцевич.

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. ЧП произошло на Дроттнинггатан – главной пешеходной улице города. Полиция Стокгольма сообщает о трех погибших и восьми раненых.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал произошедшее терактом. "Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", – сказал он журналистам.

Как сообщило ранее Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Все последние теракты еще раз продемонстрировали, что ни одна страна не может с терроризмом бороться поодиночке и необходимо объединять усилия. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Напомню заявление руководителя ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ, – ред.) Аль-Багдади, сделанное полтора месяца назад, о том, что им нанесен достаточно серьезный ущерб, идет серьезное давление, они "уходят в горы" и меняют тактику. Они (террористы, – ред.) уже подготовили свои "спящие ячейки", и те начнут потихонечку "просыпаться". Это Европе надо понимать. Все последние теракты, в том числе и петербургский, еще раз проиллюстрировали одну важную вещь: с терроризмом бороться поодиночке невозможно, необходимо объединять усилия", – сказал Франц Клинцевич.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!