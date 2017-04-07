Военный эксперт о теракте в Стокгольме: мы вошли в "острую ситуацию"

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Военный эксперт Константин Соколов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Европе тихих уголков больше не осталось.

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. ЧП произошло на Дроттнинггатан – главной пешеходной улице города. Полиция Стокгольма сообщает о трех погибших и восьми раненых.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал произошедшее терактом. "Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", – сказал он журналистам.

Как сообщило ранее Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от таких ЧП не застрахована ни одна европейская страна. Он также обратил внимание на то, что еще до расследования всех деталей происшествия стали утверждать, что это был теракт.

"Мы пока точно не знаем, теракт это или несчастный случай. Но уже до расследования говорится, что это теракт. Это информационно-психологическое воздействие на население… Мы вошли в острую ситуацию. Тихих уголков не осталось в Европе. Из-за наплыва беженцев нарушается образ жизни, нарушаются моральные нормы, нарушаются правила. Устанавливается новый, жесткий мировой порядок", – сказал Константин Соколов.

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