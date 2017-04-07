Онищенко: депрессия – тема не надуманная

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году была основана Всемирная организация здравоохранения. В этом году дату посвятили депрессии. О причинах ее возникновения в интервью радио Sputnik рассказал Геннадий Онищенко.

Тему Всемирного дня здоровья, который отмечается уже почти 70 лет, ВОЗ определяет ежегодно. В этом году дату посвятили депрессии. Тема выбрана не случайно. Только за последние десять лет, по данным организации, число случаев депрессии в мире выросло на 18%. Считается, что от этого недуга сейчас страдают более 300 миллионов человек.

По мнению депутата Государственной думы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, на возникновение заболевания в современном мире влияет и общий экономический кризис, и военные действия, которые ведутся в разных частях света.

"Тема не надуманная. Среди причин – прежде всего глобальный экономический кризис, деструктивные процессы, связанные со всякого рода военными действиями, терроризмом", – сказал Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik.

Особенно негативно на настроение в обществе, по его мнению, влияют теракты:

"Теракт, который произошел в Петербурге, это не только проблема Петербурга, это проблема всей России, всего мира. Подобного рода вещи очень остро воспринимаются обществом. Это касается каждого из нас, наших детей", – отметил эксперт.

Геннадий Онищенко считает, что одним из факторов возникновения депрессии может стать и освещение подробностей теракта в средствах массовой информации.

"Наверное, определенную роль играет и пресса. Я, например, был возмущен некоторыми нашими СМИ, которые буквально в первые часы, как только произошел теракт в Санкт-Петербурге, тут же начали давать удивительные, очень подробные оценки того, чуть ли не как повысить эффективность взрыва, в каких условиях он может произойти, в каких целях. Я понимаю задачи СМИ: рейтинги, привлечение внимания, интереса. Но надо не забывать о том, что это может стать инструкцией, как стать профессиональным террористом, для тех, кто сейчас просто находится в состоянии неопределенности. Мотивирование их на подобного рода экстремизм", – отметил эксперт.

Он рассказал также, что на возникновения депрессии у людей влияет и сезонный фактор.

"Сейчас весна, мы выходим из тяжелого зимнего периода. Естественно, все силы, которые мы накопили, находятся на исходе. Это тоже является предметом возникновения физиологической депрессии, которая, безусловно, каждую весну возникает у многих людей. Поэтому это касается всех", – заключил Геннадий Онищенко.

Онищенко: депрессия – тема не надуманная Your browser does not support HTML5 audio

Апатия, уныние, подавленное состояние – все это может быть одним из симптомов депрессии, справиться с которой может только врач. О профессии доктора в современной России – слушайте в аудиоверсии интервью Геннадия Онищенко радио Sputnik:

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