Мнение: Орбан рискует попасть из-за Сороса в "список диктаторов"

В Венгрии хотят закрыть университет, принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik назвал складывающуюся ситуацию "фантастической".

Венгерский парламент одобрил поправки к закону об образовании, которые позволят закрыть Центрально-Европейский университет, принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.

В пользу законопроекта высказались 123 парламентария, против выступили 38, пишет агентство Рейтер. При этом 38 депутатов в голосовании не участвовали. Как отмечает агентство, в какой-то момент голосование было прервано гудящим звуком, который раздался из мегафона в руках одного из депутатов. Таким образом депутат решил выразить свое несогласие с новым законопроектом.

Как ранее сообщали СМИ, зампред правящей партии Венгрии "Фидес" Силард Немет заявил, что Будапешт будет "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты", чтобы "выдворить" из Венгрии связанные с миллиардером неправительственные организации, которые "получают деньги за то, что служат интересам глобального капитализма и поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств". В свою очередь представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар заявил, что власти не будут ликвидировать финансируемые Соросом организации, но ужесточат требования к ним.

В своем ежегодном послании 10 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сорос и ЕС "напали" на Венгрию, намереваясь заполонить ее мигрантами. Кроме того, структуры, получающие деньги от фонда "Открытое общество", по его словам, пытаются тайно влиять на политику страны. В том же послании Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова принять жителей западноевропейских государств, спасающихся от "натиска мигрантов".

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я думаю, что ситуация сложилась просто фантастическая. Ультралибералы, олигархи настолько превратили всю мировую политику в поле своих манипуляций и шантажа народов, наций, что мы сталкиваемся с такой ситуацией, что Орбан является всего лишь партизаном в ситуации противостояния мировым элитам. Действительно возник мировой, глобалистский интернационал, к сожалению, в негативном смысле – ведь мы говорим об олигархической глобализации, которая манипулирует правительствами, информацией", – сказал Владимир Киреев в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что выступление венгерского премьера против Джорджа Сороса может вызвать негативную реакцию в США.

"Мы видим, что они (американцы), например, делают сейчас в Сирии, когда вся информация о химическом оружии опирается на очень косвенные данные. Но это стало основанием для ужесточения политики. Поэтому не факт, что Орбана мы не увидим в списке национальных диктаторов, которых необходимо свергнуть, и не факт, что через несколько месяцев против него не развернется очередная "цветная революция". Однако то же самое, кстати, мы видим и в самих США. Очевидно, что там идет подготовка к импичменту и "цветной революции" против (президента Дональда) Трампа. Это очень опасная ситуация", – считает политолог.

Фонды американского миллиардера Джорджа Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".

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